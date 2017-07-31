بدأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تنفيذ التدقيق الخارجي الأولي في قطاعي التعليم التطبيقي والبحوث والخدمات الأكاديمية المساندة بكامل إداراتهما ووحداتهما التنظيمية، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتطوير وتحسين المنظومة الإدارية والأكاديمية في قطاعاتها المختلفة، والتي تسهم بشكل فعال ومميز في نقلها إلى مصاف المؤسسات الأكاديمية المتميزة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأفاد مدير مكتب ضبط الجودة والإعتماد الأكاديمي م.محمد الحمدان بأن المكتب قد بدأ في تنفيذ التدقيق الخارجي الأولي ضمن مشروع حصول القطاعين على شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001:2015 طبقا لمعايير المواصفات العالمية الجديدة لنظم الجودة والتي تصدر من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، مضيفا أن زيارات التدقيق الخارجي الأولية للشركة المانحة TUV NORD وهي شركة متخصصة ورائدة في مجال ضمان الجودة ستنفذ على مدى أسبوع، شاملة كل الإدارات في القطاعين، مثمنا جهود فرق الجودة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز من جميع الإدارات والأقسام بالتعاون مع الجهة الإستشارية شركة الاستثمار البشري HIC.

وأكد الحمدان أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا جهود جميع العاملين بالهيئة وان الجهود والمساعي مستمرة ومتواصلة بكل كفاءة وفعالية للمضي في مسيرة العمل المكلل بالإنجازات والنجاحات.

وفي الإطار ذاته، اجتمع عميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي ومدير إدارة ضبط الجودة بالهيئة م.محمد الحمدان ورئيس فريق ضبط الجودة د.محمد صلاح الدين مع ممثلي أقسام العمادة للانتهاء من استعداداتها للحصول على شهادة ضبط الجودة (ISO 9001) لسنة 2015.

وتمت مناقشة آلية التدقيق الداخلي والخارجي مع مكتب ضبط الجودة وممثلي الشركة المسؤولة عن اعتماد الجودة المستشار د.زكي ذياب وكبير مدققي الشركة خالد السعد.

حضر الاجتماع كل من مساعد عميد شؤون الطلبة للتوجيه الطلابي عادل البريكي ومساعد عميد شؤون الطلبة للرعاية الطلابية بشرى السعدون ومراقب مكتب ضبط الجودة غدير العبدلي.