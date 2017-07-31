عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك عدة ملفات مهمة امام وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري الذي باشر عمله صباح امس بعد عودته من الاجازة، وذلك لحسمها والانتهاء منها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد، مشيرة الى ان من اهمها استعدادات المدارس وازالة المعوقات التي تعرقل عمل لجنة الاستعدادات كالصيانة وتوفير الهيئات التعليمية للمدارس الجديدة اضافة الى موضوع البصمة الذي اقره ديوان الخدمة المدنية ويأمل اهل الميدان استثنائهم منه، خاصة ان طبيعة عملهم تختلف عن بقية الوزارات.

من جانب آخر، دعت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري المناطق التعليمية الى ضرورة ضبط درجة حرارة المكيفات على 25 درجة سليزيه مع وضع الترموستات على وضع الفصل الآلي في المدارس خلال فترة العطلة الصيفية.