عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد عن الانتهاء من تدقيق الأسماء المستحقة للأعمال الممتازة في المنطقة ومدارسها المختلفة، مشــيرا إلى أن العدد الاجمالي للمستحقين 14 ألفا و610 موظفين وموظفات منهم 13 ألفا و748 من الإدارات المدرسية و862 من العاملين في ديوان عام المنطقة.

وأوضح بوحمد أنه تمت احالة الكشوف الى قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة تمهيدا لتنفيذ اجراءات الصرف بالتنسيق مع القطاع المالي، معربا عن بالغ شكره وتقديره لادارة الموارد البشرية وللمراقبة عبير الجبر على تعاونها في هذا الجانب.