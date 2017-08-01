آلاء خليفة

نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع كندا لقاء تنويريا للطلبة المستجدين يوم امس الاول في الجامعة الامريكية في منطقة السالمية، وشارك فيه كل من السفيرة الكندية لدى الكويت مارلين مورو وممثلين عن وزارة التعليم العالي وعدد من خريجي الجامعات الكندية، وذلك للإجابة عن استفسارات الطلبة.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع كندا احمد الزيد هنأ فيها الطلبة المستجدين وطمأنهم على ان الاتحاد سيقوم باستقبالهم في كندا ويساعدهم على تسيير امورهم في بداية وصولهم وارشادهم لأهم الاجراءات التي يحتاجون اليها خلال اقامته في كندا.

وقال الزيد: ان الدراسة في كندا تساهم في زيادة الحصيلة العلمية للطالب وتفتح له آفاقا علمية واسعة على احدث التقنيات والبرامج العلمية في العالم، ويجب على الطالب ان يهتم بالجانب العلمي وان يجتهد فيه، اما الجوانب المعيشية والاجراءات الاخرى فهي امور جانبية يجب الا تلهي الطالب عن الهدف الذي جاء من اجله.

وأضاف اننا كطلبة ندرس في الجامعات الكندية نحن سـفراء لبلادنا الكويت، فيجب ان نكون قادرين على رفع اسم الكويت ومن خلال الالتزام بالقوانين والمنافسة في التحصيل العلمي لنعود للكويت بالعلم النافع ونساهم في النهضة الكويت.

وأكد الزيد ان الاتحاد يسعى دائما لخدمة الطلبة في جميع المجالات العلمية والاجتماعية، ولن نألو جهدا في تقديم الخدمات والاستشارات للطلبة خلال مسيرتهم، مطالبا الطلبة بعدم التردد في التواصل مع الاتحاد في امر يخص دراستهم في كندا.

بدورها، قالت السفيرة الكندية لدى الكويت مارلين مورو: نبارك للطلبة المستجدين قبولهم في البعثات الى كندا التي ترحب بكم، مبينة ان اهم الامور التي تواجه الطلبة في كندا هي طول إجراءات الحصول على (الفيزا) فهي تأخذ وقتا اطول من الفيزات الاخرى وانها خاضعة لإجراءات عديدة ولا مجال لتسريعها.

من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة التعليم العالي في معرض ردهم على استفسارات وأسئلة الطلبة كيفية الحصول على القبول المبدئي من الجـامعات ومعاهد اللغة وما هي الاجراءات التي يجب ان يتبعها الطلبة في التحقق من الجامعات والمعاهد المعتمدة في التعليم العالي.