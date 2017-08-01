اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد صالح الأثري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة والدورات التدريبية الخاصة وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي والتدريبي 2017 ـ 2018.

وأعرب د. الأثري عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات المقبولين بالهيئة، وحثهم مع بداية مشوارهم العلمي والأكاديمي على بذل المزيد من المثابرة والاجتهاد للحصول إلى ما يصبون اليه والإسهام بسواعدهم في خدمة وطنهم العزيز لضمان تقدمه وازدهاره، مشيرا الى أن الإقبال المتزايد عاما بعد آخر للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة يعد انجازا كبيرا ومسؤولية أكبر تتحملها الهيئة تجاه الوطن، واعدا بأن تبقى الهيئة منارة للعلم والمعرفة وأن تستمر في تقديم رسالتها السامية وتحقيق الرؤية والنظرة الثاقبة التي أنشئت من اجلها لرفد سوق العمل باليد العاملة الوطنية الفنية والمدربة وفق احدث مستويات التعليم والتدريب في العالم.

وثمن د. الأثري جهود عمادة القبول والتسجيل بالهيئة وجميع الإدارات التي أسهمت في ظهور نتائج القبول قبل موعدها المقرر لها، مؤكدا أن الإدارة العليا للهيئة تدعم كافة الجهود المبذولة وتقدم كامل الدعم والتشجيع لجميع الأعمال التي تسهم في تقدم العمل بالهيئة والارتقاء به.