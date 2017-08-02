عبدالله الراكان

ازدحام شديد وربكة غير مسبوقة في ظل أجواء حارة جدا شهدتها اروقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعديلية صباح امس، حيث احتشدت مجاميع كبيرة من الطلبة واولياء الامور للاحتجاج بعد اعلان الهيئة عن اسماء المقبولين.

وأكد عدد من الطلبة في تصريحات خاصة لـ «الانباء» أن قبولهم في الهيئة لم يكن بحسب الرغبات التي اختاروها مع العلم انهم حاصلون على نسب في الثانوية العامة مرتفعة وتخولهم بالدخول إلى رغباتهم الاولى فيما احتجت مجموعة أخرى على عدم قبولهم من الاساس في الهيئة معربين عن خيبة املهم في عدم قبولهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولا جامعة الكويت التي كانت نتائج القبول أعلنت فيها في وقت سابق.

وفي هذا السياق ‏قال مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري إنه تواصل مع عميدة القبول والتسجيل د.رباح النجادة لتوضيح الامور الخاصه بالقبول كجهة مسؤولة عن النتائج لاسيما أنه كانت هناك العديد من الاستفسارات بخصوص قبول الطلبة في الهيئة، مشيرا إلى أن النجادة اكدت أن الاجراءات تمت حسب النسب الدنيا وخلال انظمة الحاسب الالي حيث تم التعامل من النسب ومعدل النجاح في اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

وأضاف الاثري في تصريح لـ«الانباء» ‏ان من لديه اي تظلم على القبول يمكنه تقديم الطلب لعمادة القبول وسيتم النظر في تظلمه والرد عليه حسب الامور المتعارف عليها في الجهات والمؤسسات التعليمية في الكويت في تظلمات عدم القبول في جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات الداخلية والخارجية وسيتم الرد بكل شفافية كما هو متبع في الهيئة.

‏واشار الاثري ان من لديه اي استفسار اخر بخصوص الموضوع فعليه مراجعة تصريحات عميدة القبول في الجرائد والورقية والالكترونية بهذا الشأن، موضحا أنه تم إطلاع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بكل امور القبول ونتائجه وتم توضيح كافة الامور المتعلقة بالقبول بكل شفافية ولم يتم ظلم احد بالنتائج، وأن الهيئة بكل منتسبيها لا تقبل بتسييس امورها وتسيس نتائج قبول الطلبة ولا تقبل تسييس التعيين او الندب فيها ‏كونها اكبر مؤسسة اكاديمية في الكويت ويجب ان تحترم قراراتها الاكاديمية بعيدا عن اي تسييس للقرارات كونها قرارات اكاديمية هدفها المصلحة العامة.

وكانت عمادة القبول والتسجيل استقبلت في مبناها وادارة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح امس الثلاثاء العديد من الطلبة الذي لم يعلن عن قبولهم للفصل الدراسي القادم، وامتلأت صالات القبول والتسجيل في مبنى ٧ و١١ بمنطقة العديلية بالعديد من الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بان يكونوا ضمن المقبولين للفصل الدراسي القادم، كما لم يكن هناك تنظيم في عملية استقبال الطلبة في مبنى التوجيه والارشاد من قبل اتحاد الطلبة الذي غاب في صالتي التسجيل في مبنى ٧ و١١.

واكتظت صالة القبول والتسجيل في مبنى 7 بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي في منطقة العديلية باعداد كبيرة من الطلبة غير المقبولين، وبلغت اعداد الطلبة المتواجدين في صالة القبول إلى نحو 400 في الساعه الثانية عشرة ظهرا دون تنظيم او ترتيب من قبل ادارة التسجيل.

تذمر أولياء الأمور

وتذمر العديد من اولياء امور الطلبة الذي لم يحظ ابناؤهم بقبول في الفصل الدراسي القادم، وامتلأت صالة القبول بالعديد من الاباء والامهات الذني لم يجدو اي تجاوب من قبل المسؤولين. ومن جانبهم تذمر العديد من الطلبة المقبولين في العام الدراسي الحالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بان الرغبات التي اختاروها لم تكن تلك الرغبات التي ينوي العديد من الطلبة الدراسة بها، بحيث اكد العديد من الطلبة بان القبول للعام الدراسي الحالي بات «عشوائي» في التطبيقي وان اصحاب المعدلات العلمية العالية لم تكن لهم فرصة في تحقيق رغباتهم وميولهم التي اصبحت تحددها لهم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في وضعهم بتخصصات غير مرغوب بها.