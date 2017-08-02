عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية 15 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق اختبارات نهاية العام الاستثنائية للطلبة المرضى المعتمدة أسماؤهم من اللجنة المشكلة والتي تضم في عضويتها أطباء من وزارة الصحة للنظر في كل حالة.

وقالت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري في تصريح للصحافيين عقب ترؤسها اجتماع مديري المناطق التعليمية صباح أمس إن تلك الاختبارات تشمل طلبة العلاج بالخارج والطلبة المصابين ببعض الأمراض التي حالت دون حضورهم اختبارات الفترة الدراسية الثانية للعام 2016/2017.

واستعرضت الكندري بعض الملفات التربوية التي كانت لها الأولوية على طاولة النقاش واهمها إجراء الموازنة في أعضاء الهيئة التعليمية بين مدارس المنطقة الواحدة وتحقيق الاستقرار بين المعلمين والمعلمات للقضاء على مظاهر التكدس الوظيفي في بعض التخصصات إن وجدت.