عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون الإدارية فهد الغيص أن إدارة الموارد البشرية قد تسلمت كشوفات الأعمال الممتازة من عدد 5 مناطق تعليمية بعد التأكد من استحقاق جميع الأسماء الواردة فيها لمكافأة الأعمال الممتازة وفقا للشروط الواردة في القرار الوزاري الخاصة بهذا الأمر وتبقى منطقة واحدة فقط لم تسلم كشوفاتها حتى اليوم.

وأورد الوكيل فهد الغيص في تصريح صحافي له إرجاع كشوفات 4 مناطق من أصل 5 مناطق تعليمية لوجود بعض الملاحظات عليها منها على سبيل المثال وليس الحصر عدم اعتماد الكشوفات من الشؤون الإدارية والشؤون القانونية التابعين للمناطق.

وطالب وكيل قطاع الشؤون الإدارية المناطق التعليمية بتسليم كشوفات الموظفين المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة كاملة دون أي نواقص واستيفائها جميع الشروط المطلوبة ليتم الصرف دون الوقوع في أي مخالفات.

وأفاد الوكيل فهد الغيص بأن قطاع الشؤون الإدارية سلم القطاع المالي كشوفات منطقة تعليمية واحدة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التي يجب تنفيذها واستيفاؤها بشكل كامل من حيث عمليات التدقيق والمراجعة والتأكد من عدم وجود أي عقوبات على الموظفين، مشيرا الى ان يتم الصرف لهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتناول الوكيل فهد الغيص خلال حديثه ان قطاع الشؤون الإدارية حريص على إنجاز ملف الأعمال الممتازة وصرف المستحقات في أسرع وقت ممكن ولكن دون الإخلال بالشروط المطلوبة، ودعا المناطق الى سرعة الانتهاء من إرسال الكشوفات بعد تلافي الملاحظات المذكورة حتى يتم تحويلها الى الإدارة المالية لصرف مكافآت المستحقين للأعمال الممتازة للعام الدراسي 2016-2017.