عبدالعزيز الفضلي

كشف مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني ان جميع الجهود المبذولة في منطقة مبارك الكبير التعليمية ممثلة في كافة الادارات والمراقبات والاقسام التي لم تأل جهدا في تقديم كل ما لديها لاستقبال نحو 41457 طالبا وطالبة في كافة المراحل التعليمية وتجهيز 106 من مدارس المنطقة للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2017-2018م.

وقال الديحاني في تصريح صحافي: بدأنا منذ نهاية العام الدراسي 2016-2017م في استقبال العام الدراسي الجديد، وكانت هناك خطة مدروسة لجميع الادارات تمثلت بوضع الاهداف حتى نسعى جميعا لتحقيقها في كافة الادارات بداية في ادارة الشؤون التعليمية التي ذهبت الى اصدار قرارات النقل الداخلي، وتسكين الشواغر للوظائف الاشرافية وتحديد الكثافات الطلابية لجميع مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية حتى يكون هناك رؤية واضحة لطلبات نقل ابنائنا الطلبة بين المدارس.

وفي ادارة الشؤون الهندسية شكلت فرق متعددة لمتابعة كل الملاحظات والتي قد تعترض بداية العام الدراسي كنوع من المعوقات والبحث عن معالجتها وتذليل الصعوبات حتى يكون هناك عام دراسي خال من اي ملاحظات ومعوقات تتعلق بالشؤون الهندسية.

وذكر الديحاني انه بدأ زيارة المدارس من يوم الاثنين الماضي ورصد بعض الملاحظات، حيث تمت معالجة هذه الملاحظات معالجة فورية لتصبح المدارس جاهزة لاستقبال ابنائنا الطلبة.