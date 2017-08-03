سحب قرارات تعيين 8 أساتذة بالهيئة وتحويل ملف جامعة أثينا إلى النيابة

الأثري: 130 طالباً من أصحاب النسب العليا لم يقبلوا وستتم دراسة حالاتهم

العازمي: تعديل لائحة الترقيات لأعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم

عبدالله الراكان

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي اكبر مؤسسة تعليمية في البلاد وهي واحدة من المؤسسات التعليمية التي تخدم أبناءنا الطلبة، موضحا ان الوضع الاقتصادي في البلاد أثر بشكل مباشر في بعض القضايا التي تتعلق بامكانياتنا الاستيعابية للطلبة، مشيرا إلى ان الهيئة هي آخر واكبر جهة تعليمية تستقبل مخرجات الثانوية العامة، لافتا إلى ان هناك ما يسمى بالحدود الدنيا لنسب القبول وهي التي تخول الطالب الدخول إلى نظام التسجيل او بوابة التسجيل في الهيئة، مشيرا إلى ان عدد الطلبة المتقدمين للهيئة للفصل الدراسي الأول 2017-2018 بلغ 14953 الف طالب وطالبة، وعدد الطلبة الذين اجتازوا الشروط والمقابلات الشخصية والقدرات بلغ 9059 طالبا وطالبة حسبما أعلنته الهيئة، كما بلغ عدد الطلبة الذين لم يقبلوا وهم مستوفون للشروط لكن لم يتوافر مقاعد للتخصصات الراغبين فيها عدد 2138 طالبا وطالبة، أما عدد الطلبة الذين لم يقبلوا وهم ليسوا مستوفين للشروط لعدم استكمال البيانات 1437 طالبا وطالبة.



لجنة التظلمات



وأكد الفارس خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم امس برئاسته وبحضور مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الاثري وعميدة القبول والتسجيل في الهيئة د.رباح النجادة، الحرص على توفير جميع التخصصات الدراسية بالهيئة بما يناسب رغبات الطلبة ومراعاة نسب القبول المطلوبة، مضيفا: استقبلنا العديد من الاتصالات من نواب مجلس الامة واتحاد الطلبة واولياء الأمور في موضوع قبول الطلبة في غير التخصصات التي يرغبون فيها ولديهم النسب العالية، معلنا عن تشكيل لجنة للبت في تظلمات الطلبة المتضررين بعد إعلان نتائج القبول للفصل الدراسي الأول من العام 2017-2018، وخاصة الطلبة أصحاب النسب العليا والذين لم يتم قبولهم نهائيا أو لم يتم تسكينهم في التخصصات التي تتناسب ورغباتهم، على أن يتم فحص كل حالة على حدة، مع ضرورة أن تنتهي اللجنة من أعمالها بالسرعة الممكنة لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن مسؤوليته السياسية تحتم عليه توفير كل الإمكانيات للطلبة، كما سيتم حصر الطلبة الذين لم يقبلوا وسنجد الامكانية لقبولهم بالفصل الثاني شهر نوفمبر المقبل.



وأشار الفارس إلى ان نواب مجلس الامة حريصون على مستقبل الطلبة، متقدما بالشكر لكل من تواصل معه لحل مشاكل الطلبة، كما ان لهم الدور الكبير في دعم ميزانية المؤسسات التعليمية في البلاد، موضحا ان هذه المشكلة كل عام تقريبا تمر على المؤسسات التعليمة ونحن امام مسؤولية كبيرة وهي استيعاب اعداد الطلبة، مشيرا إلى انه يسعى لتفعيل قانون جامعة جابر في اسرع وقت ممكن.



وكشف الفارس عن نيته توحيد سياسة القبول في المؤسسات التعليمة في البلاد حيث اجتمع مع وكيل التعليم العالي د.حامد العازمي لوضع خطة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية مثل جامعة الكويت والهيئة والتعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية ومجلس الجامعات الخاصة لتكون هناك بوابة القبول الموحدة او البوابة الوطنية للقبول.



وكشف الفارس ان لجنة التحقيق في الشهادات المزورة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أصدرت قرارات بسحب قرارات تعيين 8 أساتذة في كلية الدراسات التجارية خريجي جامعة أثينا الأميركية وايقافهم عن العمل وتحويل ملف القضية برمته إلى النيابة العامة لتبيان وجود جناية او هدر في المال العام بتضليل أي جهة معينة بهذا الخصوص ولدراسة الشق الجنائي والجزائي والجوانب القانونية الاخرى، موضحا أن قرار اللجنة جاء بعد مخاطبة الفتوى والتشريع لاتخاذ الرأي القانوني في: هل تعيينهم مبطل او منعدم؟ والتي وجاء في ردها ان شهادات الجامعة الأميركية فرع أثينا منعدمة ويجوز سحبها في أي وقت من دون الالتزام بالمواعيد المحددة للقرارات، مشيرا الى ان لجنة التحقيق في الشهادات المزورة استقرت إلى ان الجامعة الاميركية في أثينا غير معتمدة وغير مصنفة اكاديميا وكيانها القانوني غير معترف به في اليونان، وعلى ضوء ذلك اعتبرت شهادة وهمية ومزورة، لافتا الى ان هناك اختلافا بين الشهادة المزورة والوهمية حيث ان الشهادات الوهمية كيانها القانوني غير مصنف او رسمي او معتمد بالإضافة الى عدم معادلة وزارة التعليم العالي لتلك الشهادات، كما تم تأييد وهمية الشهادات من خلال الاحكام القضائية الصادرة.



النسب العليا



بدوره، قال مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري: انه تم الاتفاق مع عمادة القبول والتسجيل في الهيئة لدراسة أصحاب النسب العليا الذين لم يقبلوا وعددهم 130 طالبا وطالبة وستتم دراسة حالتهم وترتيب اولوياتهم بحيث نسرع من اجراءاتهم حسب رغباتهم وحسب خطة الشواغر المتوافرة لدينا وسنقسمهم إلى مجموعات للتواصل معهم واستكمال اوراقهم المطلوبة.



بدورها، قالت عميدة القبول والتسجيل د.رباح النجادة ان إجراءات القبول في الهيئة تفوق الميزانية المرصودة، مشيدة بدور وزير التربية بتقديم كل الدعم لنا في حل مشاكل الطلبة، مشيرة الى أن بعض الطلبة لم يستكملوا بياناتهم في الفترة المحددة، وهذا من أسباب عدم قبول بعض الطلبة، لافتة إلى ان وزير التربية اوعز بحصرهم واجراء المقابلات لهم.



لائحة الترقيات



إلى ذلك، قالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي: إن أعضاء مجلس الإدارة أثنوا على جميع الإجراءات والآليات المتبعة للقبول والتسجيل بالهيئة، وتم التأكد بعد الاستعراض الكامل لها من انها تتم وفق اللوائح المنظمة والمتبعة.



كما أشارت العازمي إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال اجتماعه على إضافة منصب مساعد مدير عام ومساعد نائب مدير عام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة ورفعه لديوان الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بلائحة الترقيات لاعضاء هيئة التدريب بمعاهد الهيئة فقد تقرر الإبقاء على المادة الاولى المتعلقة بتعريفات الخدمة الفعلية، وهي المدة التي قضاها عضو هيئة التدريب على رأس عمله في إحدى معاهد التدريب بالهيئة، كما تم تعديل لائحة الترقيات لاعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم، وذلك باعتماد كتاب ديوان الخدمة المدنية بألا تتم ترقيتهم إلى متخصص (ج)، مضيفة أن المجلس اعتمد بعد ذلك رأي لجنة اختيار عميد كلية العلوم الصحية بتعيين د.عبدالكريم الصغير عميدا لكلية العلوم الصحية.

نواب: لجنة تحقيق حول أسباب أزمة «التطبيقي»

بدر السهيل

طالب عدد من النواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بسرعة التدخل لحل مشكلة قبول الطلبة الجدد في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التي أدت إلى توزيع الطلاب بما لا يوافق رغباتهم.



وشدد النواب على ضرورة حسم هذه القضية التي تؤرق أولياء الأمور والطلبة وبحث تظلماتهم وتصحيح الأخطاء إن وجدت.



وأكدوا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب في هذه الأزمة، وما إذا كانت هناك محسوبية في القبول أم لا؟



وفي هذا الاطار حمل النائب حمدان العازمي مسؤولية عدم قبول الطلبة في «التطبيقي» إلى أعضاء مجلس الأمة بسبب خفضهم ميزانية الهيئة في نهاية دور الانعقاد الماضي.



ومن جانبه أكد النائب الحميدي السبيعي أن ما حدث من تخبط في نتائج القبول في كليات ومعاهد التطبيقي يؤكد حجم الفساد بالهيئة وأنه وصل إلى حد لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه.



وطالب السبيعي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بتشكيل لجنة تحقيق فورا لتلقي تظلمات الطلبة والنظر في حقيقتها على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين.



وطالب النائب خالد العتيبي الوزير الفارس بالتدخل فورا لتصحيح أخطاء القبول لطلبة التطبيقي المستجدين.



واضاف العتيبي أنه فوجئ بتغيير نسب القبول بمزاجية ودون ابداء الاسباب على عكس ما تقدم له الطلاب.