عبدالعزيز الفضلي

أقامت منطقة الفروانية التعليمية حفلا تكريميا لمدير الشؤون التعليمية عيد الحربي بمناسبة تقاعده، وقال مدير المنطقة جاسم بوحمد في كلمة له خلال الحفل ان عيد الحربي شخصية تربوية من الطراز النادر ويشرف أي موقع يعمل فيه من خلال المنظومة التربوية، قائلا: زاملته بمنطقتي حولي والفروانية وتعلمت منه الكثير فهو إنسان يعمل بكل إخلاص وتفان لخدمة أبنائنا الطلبة وأهل الميدان.

وأضاف بوحمد مخاطبا الحربي: «سامحنا ان أخطانا او قصرنا بحقك والعمل فيه زلات غير مقصودة ولن نستغني عن خدماتك سواء كنت داخل الوزارة او خارجها متمنيا لك التوفيق والنجاح في حياتك القادمة.

من جانبه، قال مدير الشؤون التعليمية بمنطقة الفروانية بالانابة محمد العنزي ان العجلة لن تتوقف وهذه سنة الحياة ولكن هناك أشخاص يتركون بصمة عمل واخلاص وحب واحترام في قلوبنا ومنهم الاخ عيد الحربي الذي قدم الكثير للعملية التعليمية فكان قدوة حسنة، مشيرا إلى انه تخرج على يده العديد من الأجيال الذين تميزوا بعملهم.

وأضاف العنزي: «وفيت وكفيت يابوعبدالله» ونتمنى لك حياة جديدة موفقة مؤكدا ان التربية لن تنسى ابناءها المخلصين.

بدوره، ثمن المحتفى به عيد الحربي هذه المبادرة من زملائه العاملين في المنطقة وقال: لي الشرف ان اكون معكم وان ألبي هذه الدعوة، لافتا الى انه لن ينسى افضل ايام عمره التي قضاها بمنطقة الفروانية التعليمية، مضيفا: عملنا بروح الفريق الواحد مع الاخوة والاخوات واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار، شاكرا في الوقت نفسه مدير المنطقة جاسم بو حمد وجميع العاملين معه على هذا التكريم الذي له مكانه كبيرة في قلبي من أشخاص اكن لهم كل احترام وتقدير.