عبدالعزيز الفضلي

أعادت المناطق التعليمية كشوفات الأعمال الممتازة الى قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية بعد إعادة تدقيقها للبدء في إجراءات الصرف ومن المتوقع ان يتم تحويل المبالغ الى حسابات المستحقين الأسبوع المقبل.



وكشف مصــدر مطلع لـ «الأنباء» أن الصرف سيكون بنظام الدفعات ولن يكون لجميع المناطق التعليمية كدفعة واحدة بل سيرسل الى المنطقة تلو الأخرى.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي أن إيقاف المراقب المالي بوزارة التربية مكافأة نهاية الخدمة لبعض الحالات التي انتهت خدمتهم بالتقاعد يعد مخالفة صريحة للقانون ٢٨/٢٠١١ والقوانين المعدلة له ولمذكرة إدارة الفتوى والتشريع الصادرة في عام ٢٠١٢، مشيرا الى انها نصت على أن استحقاق المكافأة لمن كانت خدمته 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث بغض النظر عن كون إجمالي تلك الخدمة في القطاع التعليمي أم لا.