أكد مدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت د.قتيبة رزوقي أن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية تعتبر مشروعا وطنيا ضخما وفرصة ثمينة لطلبة التدريب الميداني.



وقال رزوقي في حفل أقامه البرنامج صباح امس في ختام التدريب الميداني لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعددهم 53 طالبا في مشروع المدينة الجامعية إن ضخامة هذا المشروع تكسبه ميزة بأنه يشمل كل القطاعات الهندسية والمعمارية التي تفتقر إليها المشاريع الصغيرة.



وأضاف أن الطلبة المتدربين يحتاجون إلى بيئة ضخمة تؤهلهم لسوق العمل في المستقبل معربا عن الفخر بالمستوى الميداني لهؤلاء المتدربين وما أظهروه من حب للعمل وجهود مخلصة خلال فترة التدريب التي استمرت من شهر يونيو الماضي وخلال فترة الصيام مما ينم عن حب الوطن وهو يشكل تنمية حقيقية للكويت.

وذكر أن التعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة يهدف إلى توفير فئة مؤهلة من الكوادر الشبابية إلى جانب توفير البيئة المناسبة للتدريب واكتساب الطلبة الخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل لافتا إلى سعي البرنامج الإنشائي إلى فتح الباب أمام أكبر عدد من المتدربين.