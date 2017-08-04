عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية فهد الغيص أن قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتعاون مع قطاع الشؤون القانونية، وقطاع الشؤون المالية يقومون حاليا بمراجعة وتدقيق أسماء المستحقين للأعمال الممتازة للعاملين بوزارة التربية بكل الجهات تمهيدا لصرف مستحقاتهم المالية عن العام الميلادي 2016 للإداريين العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة له، وديوان عام المناطق التعليمية، وعن العام الدراسي 2016/2017م للعاملين بالمدارس التابعة للمناطق التعليمية والتعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة والتعليم الخاص.

وقال الغيص في تصريح صحافي: بلغت أعداد العاملين بوزارة التربية والذين يتم بحث مدى استحقاقهم للأعمال الممتازة 111264 موظفا وموظفة، موضحا ان آليات العمل واضحة ومحددة ويعكف العاملون من القطاع الإداري والقطاع القانوني والقطاع المالي على الانتهاء من تدقيق البيانات والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية للمستحقين وذلك امتثالا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن عدم التأخير لتكون المستحقات المالية بحسابات المستحقين في شهر أغسطس. مشيرا الى أن العمل يسير متكاملا بالتعاون بين القطاعات المعنية والمناطق التعليمية، ووجه شكره وتقديره للجنود المجهولين في المناطق التعليمية الذين يتحملون عبء مراجعة البيانات الخاصة بمناطقهم وتزويد القطاع الإداري بنتائج بحثهم.

وبشر الغيص العاملين بمنطقة الجهراء التعليمية، ومنطقة الأحمدي التعليمية، وديوان عام الوزارة، والإدارة العامة للتعليم الخاص، وإدارة مدارس التربية الخاصة، وإدارة التعليم الديني بأن كشوف المستحقين قد وصلت القطاع المالي وجار العمل على إدراج المستحقات المالية بحساباتهم.

وجاءت أعداد المستحقين الذين تم إرسالها للقطاع المالي للصرف وفق الجدول المرفق: