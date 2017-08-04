أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بالقرار الشجاع والتاريخي والوطني لوزير التربية ووزير التعليم العالي المتمثل بسحب قرارات التعيين لدرجة الدكتوراه لعدد 8 من حملتها الوهميين في التطبيقي وإيقافهم عن العمل وإحالة الملف إلى النيابة لدراسة الشق الجزائي. وفي هذا السياق دعا رئيس الجمعية بدر البحر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس لاستكمال المسيرة الإصلاحية وإبعاد كل أكاديمي وهمي أو مزور عن كافة المؤسسات التعليمية في البلاد وكذلك حملة الشهادات الوهمية والمزورة في جميع وزارات الدولة والمؤسسات التابعة والمستقلة واللجان التابعة لها، وذلك للنهوض بها من جديد.



وطالب البحر بضرورة التحقق من الحاصلين على شهادات وهمية من جهات أخرى حيث ان الشهادات الوهمية ليست حكرا على شهادات أثينا فقط. وأكد الدور البارز للوزير الفارس الذي أوفى بوعده فيما يتعلق باتخاذ القرار الصائب بحق حملة شهادات الجامعة الأمريكية في أثينا، وهو من صلب أهداف الجمعية. بدوره شدد أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي على ضرورة التحقق من كافة الأكاديميين ممن لم يتم تسليم بياناتهم للجنة تقصي الحقائق في التطبيقي حيث لازالت الشكوك تحوم حول صحة بعض الشهادات فيها، والتحقق ايضا ممن حصلوا على الشهادات وهم على رأس عملهم وتم تعديل مسمياتهم الوظيفية دون حصولهم على إجازات دراسية.