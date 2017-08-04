أعلنت وزارة التعليم العالي فتحها باب التسجيل في خطة الشواغر للمنح الدراسية في السعودية للعام الدراسي 2017/2018 خلال الفترة بين السادس والثامن من شهر أغسطس الجاري إلكترونيا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي امس إن الترشيح لا يعني القبول وإن الوقت الذي يستغرقه القبول سيكون بناء على وقت إصدار الموافقة الأمنية من الجهات المختصة في السعودية. وأضافت أن من أهم شروط الالتحاق أن يكون الطالب كويتي الجنسية وألا تتجاوز شهادة الثانوية العامة للمتقدم عامين دراسيين ولا يتعدى عمره الـ 23 عاما، مؤكدة على التقديم الإلكتروني للجامعة وفقا للمواعيد المحددة من قبل كل جامعة. وأوضحت أن خطة الشواغر تشمل 8 جامعات سعودية تقدم تخصصات علمية وأدبية في البكالوريوس وتشترط نسبة قبول 80 إلى 90% للتخصص العلمي و80% للتخصص الأدبي. ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل بخطة الشواغر إلى الاطلاع على التخصصات المدرجة وشروطها إلى جانب إرشادات التسجيل عبر مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة.