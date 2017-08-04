عبدالعزيز الفضلي

اعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ان فكرة نادي المناظرات المدرسية بدأت منذ عامين مع مجموعة من المعلمين في الوزارة، مشيرا الى انه تم طرح الفكرة للارتقاء بالاسلوب الثقافي والحوار والمستوى الاكاديمي المطلوب اسوة بما هو مطبق في جامعة الكويت من خلال المناقشات والحوارات وتبادل الآراء.

وقال المقصيد في تصريح صحافي «ارتأينا تأسيس ناد للمناظرات بوجود نخبة من المعلمين في وزارة التربية لتكثيف الجانب الثقافي لدى الطلبة من خلال وجود العديد من المسابقات والمناظرات التي تزيد من ثقافة ابنائنا الطلبة بالشكل المطلوب».

وأكد المقصيد وجود قبول كبير من ابنائنا الطلبة وخاصة ابناءنا المتميزين في التربية الخاصة بأن لديهم طموحا كبيرا ولديهم رغبة في المشاركة في مثل هذه البطولات والمسابقات.

واوضح المقصيد انه في السنة الماضية اقيمت عدة بطولات بشكل مكثف بمشاركة القطاع الخاص ورعايته في هذه المناظرات وكانت تحت رعاية ورثة المرحوم جاسم الخرافي، وايضا هذه السنة الثالثة ونسير على نفس الخطى لكن بزيادة عدد مشاركات أبنائنا الطلبة، ففي السنتين السابقتين كانت مقتصرة على المرحلة الثانوية للبنين والبنات وفي السنة الحالية اقيمت للمرحلة المتوسطة وذلك لرغبة توجيه اللغة العربية بأن تكون هناك مشاركة اكبر واوسع، وايضا عدد مشاركات المدارس في التعليم العام، وهذه السنة ستشهد اضافة جديدة بمشاركة التعليم الديني والتعليم الخاص والنوعي، قائلا سنشهد هذه السنة مسابقات عديدة من خلال تنظيم معلمين في وزارة التربية تحت مظلة قطاع التنمية التربوية والأنشطة وهناك تفعيل لدور الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة التربية وجامعة الكويت.

واضاف المقصيد: سنشهد خلال الاسابيع القليلة القادمة ابرام اتفاقية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لنزيد عدد المشاركات وعدد الدورات التدريبية بين الوزارة والهيئة لتدريب ابنائنا الطلبة وتشجيعهم وترغيبهم على المشاركة والمساهمة في الجانب الثقافي واثرائهم بالعديد من الانشطة، خاصة ان الوزارة ونادي المناظرات يستعدون للبطولة العربية التي ستقام في دولة قطر في شهر ابريل من العام القادم، لذلك سوف نكثف هذه الجهود حتى نحصد العديد من الجوائز في مثل هذه البطولات الخليجية والعربية والدولية، كما ان كل هذه الانشطة والبرامج وضعت من خلال استراتيجية بين وزارة التربية وجميع الاطراف المعنية والمؤسسات التعليمية للارتقاء بابنائنا الطلبة الى الافضل

نبذ التعصب

من جانبة ذكر رئيس نادي مناظرات المدارس بدر الشطي ان النادي يقدم فن المناظرة ومهارات التناظر بشكل مباشر من بناء الموقف بالشكل السليم ومن التعبير عن الحجج والدفاع عن وجهات النظر بشكل منطقي وسليم بعيد عن اي تعصب وعن اي عنصرية واي جهة نحن نميل لها سواء كانت قبلية او طائفية او فكرية ولدينا مرونة فكرية بحيث اننا ممكن ان نسمع الطرف الآخر الى النهاية ونستمع للمصطلحات والافكار التي تطرح.

واضاف الشطي: نخصص حلقات نقاشية نستعين فيها بمختصين في الطب او البيئة اوعلم الاجتماع او الاعلاميين او التربويين او بعض العلوم الاخرى للنقاش حول عدة مواضيع واثراء ثقافة الطلبة والاستفادة من خبرة المختصين في عدة مواضيع لتعزيز الثقة بالنفس للطالب وكسر رهبة الجمهور ونعلمه فن الانصات فنحن اليوم نقدم شيئا مباشرا متعلقا بالمناظرة والمهارات التي تنمي الشخص بذاته سواء بالمناظرة او خارج اطار المناظرة لأننا نعتقد ان المناظرة هي اسلوب حياة لان الشخص يمارس المناظرة في حياته سواء كان في الديوانية او البيت او في المدرسة او في حياته الشخصية وايضا في نقاشاته الفكرية.

واضاف الشطي ان في نادي المناظرات المدرسية ننظم المنافسات على مستوى الكويت على مستوى مدارس الثانوية ونساهم في تنظيم المنافسات على مستوى جامعة الكويت والكليات التي ترغب في تنظيم منافسات المناظرات وشاركنا في بطولات دولية في دولة قطر منها بطولة المدارس وحصلنا على افضل ثلاثة متحدثين بين 265 متحدثا اضافة الى فرق الجامعة التي فازت فيه جامعة الكويت ورفعت اسم الكويت عاليا.