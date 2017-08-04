اجتمع أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بممثلي الكليات والجامعات الخاصة بالكويت بهدف دعم التعاون بين البرنامج والجامعات الخاصة بهدف تعزيز التواصل مع الشباب الكويتي وتحقيق الأهداف الوطنية في غرس قيم العمل في القطاع الخاص وتعزيز دور الجامعات في زيادة عدد الباحثين عن العمل في قوائم البرنامج ودعم المسيرة الاقتصادية الكويتية بسواعد وطنية.

وقد شارك في الاجتماع ممثلو سبع كليات وجامعات خاصة في الكويت.

وقال المجدلي ان هذا المشروع يهدف لرسم سياسة توظيف ناجحة للطلبة في الجامعات والكليات المختلفة قبل تخرجهم وكذلك نشر وعي وتفعيل دور الإرشاد الوظيفي لهذه الشريحة من أبناء الوطن، ولا شك أن الإرشاد الوظيفي بالبرنامج سيساهم بشكل فاعل في توجيه الطلبة نحو اختيار التخصص والوظيفة الملائمة لميول ورغبات وقدرات وطموحات الباحثين عن العمل من خلال العديد من أنشطة نشر الوعي والمساعدة على اتخاذ القرار السليم الذي يحقق طموحاتهم المستقبلية.

بدورها، قامت م. بدرة المطيري رئيس قسم الإرشاد الوظيفي والمشرف العام على مشروع تعزيز التواصل مع الشباب الكويتي بتقديم فكرة كاملة عن المشروع وأهدافه وتطلعاته المستقبلية لعام 2020، حيث سيتم استكمال إعداد مراكز كاملة للإرشاد وأخرى للتوظيف ومركز تقييم للباحثين عن عمل.

كما قامت دلال السالم رئيس الفريق بتقديم عرض شامل للمشروع ليتم من خلاله التنسيق وإعداد خطة عمل لجميع الكليات بهذا الشأن وقد أشاد ممثلو الجامعات بدور البرنامج في تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع الوطني الذي سيحقق الأهداف المرسومة للبرنامج، وأبدوا استعدادهم للتعاون إلى أقصى حد لدعم هذا المشروع المميز.