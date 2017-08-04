شارك فريق دراجات جامعة الكويت فريق التحدي للمغامرات العماني فعالياته (مغامرة وطنية بالدراجات الهوائية لمسافة 130 كيلومترا) تحت شعار«عمان المحبة والسلام» وذلك بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لسلطنة عمان والذي يتزامن مع الاحتفالات بيوم الثالث والعشرين (23 يوليو) المجيد من كل عام، وأفاد قائد فريق دراجات جامعة الكويت م.أحمد ياسين مال الله الخالدي بأن احتفالات سلطنة عمان الشقيقة هي بمنزلة احتفال للكويت، فكل من سلطنة عمان والكويت شعب واحد تربطهم الكثير من الروابط الاجتماعية والتاريخية والمصيرية كما هو الحال مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة فريق دراجات الجامعة الكويت دليل على حبنا وفرحتنا كشعب خليجي لاحتفالات السلطنة، فقد تكبد فريق دراجات جامعة الكويت عناء السفر والجهد من اجل مشاركة افراح سلطنة عمان، وتعتبر هذه المغامرة هي المغامرة الثانية التي ينظمها فريق التحدي للمغامرات دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية.

وانطلق فريق دراجات جامعة الكويت فجر يوم الجمعة الى سلطنة عمان، وذلك للتواجد في الوقت المحدد للتجهيز لجولة الدراجات، فقد كان الترحيب والاهتمام بالمشاركين من بداية الوصول لمطار مسقط، وكان يوم الجمعة لتسجيل المشاركين والاستماع للتعليمات الخاصة بالمشاركة وخط سير الجولة حيث كان المبيت في موقع الانطلاق بتجهيزات خاصة لجميع المشاركين، وفي الساعة السابعة صباحا من يوم السبت تمت انطلاقة المغامرة من ولاية وادي بني خالد بإشراف الفاضل عبدالله بن حمد الحارثي - مدير الدائرة وحضور سعادة الشيخ أحمد بن حسين السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية وادي بني خالد وعدد من أبناء الولاية. وكان عدد المشاركين بالجولة (100 دراج) من عدة فئات وهي فئة المحترفين والهواة والناشئين لتنتهي المرحلة الأولى بتوقف الدراجين بولاية بدية بجانب حصن المنترب حيث استقبالنا د. محمد بن سعيد الحجري - عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية.

وثم التوجه لولاية القابل وكان على رأس المستقبلين أحمد بن سعيد السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية القابل واتحفونا بالترحيب والاستقبال، وتم استقبالنا بالفرقة الموسيقية الشعبية وكان عدد من أهالي بلدة المضيرب متواجدين لاستقبالنا وتم القيام بعمل جولة داخل سوق المضيرب التراثي ومجلس بيت البرج.

لتنطلق المرحلة الثانية من حصن المنترب مرورا بمناطق الولاية الاثرية مواصلين المغامرة باتجاه ولاية القابلحيث حيث كانت الاهازيج العمانية حاضرة في استقبال الدراجين من قبل أهالي بلدة المضيرب وعلى رأس المستقبلين أحمد بن سعيد السعدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية القابل.

ومن ثم التوجة للمرحلة الثالثة ولاية إبراء، وتم استقبالنا في المجلس العام بولاية إبراء وكان في الاستقبال مدير دائرة الشؤون الرياضية بشمال الشرقية والفاضل إسحاق الحسني.



وفي تماتم الساعة الثانية ظهرا تم الانطلاق للوصول الى المرحلة الرابعة ببلدة الحائمة وتم استقبالنا بالفرقة والأغاني الشعبية الجميلة وذلك في ملعب فريق قفيفة وكان في مقدمة المستقبلين الشيخ حميد المنجيبعد بعد ذلك تم الإعلان عن بدأ السباق الخاص بالجولة حيث كانت مسافة السباق (20 كيلومترا) لتكون بذلك نهاية مسار الجولة وانجاز (130 كيلومترا) من البداية الجولة حتى النهاية.

ويبدأ بعدها حفل الختام برعاية الشيخ حمدون بن حمود الفزاري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المضيبياما عن انطباع فريق دراجات جامعة الكويت حول المشاركة في هذه الفعالية، فقد اكد م.أحمد مال الله أن ما قام به المنظمون والمشاركون من حفاوة الاستقبال والترحيب والاهتمام كان له اثر كبير علينا فقد أدخل السرور في قلوبنا وشجعنا على المشاركة في مناسبات أخرى، حيث إن مثل هذه الفعاليات تزيد من الاهتمام برياضة الدراجات وكذلك تعزز روح الترابط بين شعوب الخليج، كما أشاد بالتنظيم والاستعدادات الخاصة في هذه الفعالية، مشيرا الى أنه كان جهدا مميزا يشكر عليه كل المنظمين وعلى رأسهم م. صالح الحبسي والكابتن سليمان المنجي، وكذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الشرقية.