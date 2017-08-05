عبدالعزيز الفضلي

شاركت الكويت ممثلة بوزارة التربية وجمعية الكشافة الكويتية في المخيم الكشفي الأميركي في ولاية وست فرجينيا بعدد 15 كشافا و6 قادة.



وقال رئيس الوفد عبدالله النصار: ان المخيم كان أكثر من رائع، وخاصة من حيث التجهيزات، مشيرا الى ان طلبتنا عملوا بجد وهمة لإبراز دور الكشافة الكويتية من بين 45 دولة في هذا التجمع الكشفي العالمي.

واضاف ان 35 ألفا شاركوا ما بين كشافة وقـــــادة، مشيرا الى ان أبناءنا الكشافـــة شاركوا في جميـــــع الأنشطة الكشفية مثل التجديف والتسلق والرماية بالبندقية والرمايـــة بالرمح وعمل خدمة عامة لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة والعديد من الأنشطة الكشفية التــــي تصب في صالح الكشافــــة.

وذكر النصار ان الرئيس الأميركي ترامب زار المخيم وتحدث إلى الكشافة وشجعهم على العمل التطوعي والعمل الكشفي.

كما قامت كشافة الكويت بعمل يوم وطني تم فيه ارتداء الملابس الشعبية (الدشداشة والغترة والعقال) وتوزيع المأكولات الشعبية من حلويات (رهش - حلوى - غريبة - سمسمية) على أنغام الأغاني الوطنية التي تغنت بحب الكويت.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة التربية ولرئيس جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي على تذليل جميع الصعوبات لمشاركة الكويت في هذا المحفل الدولي.