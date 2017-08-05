عبدالعزيز الفضلي

وقعت وزارة التربية عقدين مع شركتي بناء لإنشاء روضتين في منطقتي السلام والشهداء التابعتين لمنطقة حولي التعليمية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المنشآت والتخطيط د. خالد الرشيد لـ «الأنباء»: ان المبلغ الإجمالي لإنشاء الروضتين يقدر بمليونين و793 دينارا، بواقع مليون و574 ألفا لروضة في منطقة الشهداء، ومليون و219 ألف دينار لروضة في منطقة السلام، على ان تكون مدة انجاز العمل 425 يوما.

وأضاف ان المبنيين سيتم انشاؤهما بأوصاف حديثة تواكب التطور التعليمي الذي يشهده العالم، لافتا الى ان الوزارة مستمرة في مشاريعها الإنشائية وفق خطة موضوعة من قبل قطاع المنشآت.



