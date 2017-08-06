اختارت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، عضو جمعية الصحافيين وعضو هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي، والتي شغلت مناصب عدة بالهيئة، منها مدير معهد السياحة والتجميل والازياء وتعمل حاليا مديرا لمكتب العلاقات العامة والاعلام ومتحدثا رسميا باسم الهيئة، اختارتها لتكون ضمن المجلس التأسيسي للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة.

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية قد أنشئت سنة 1961 للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة وهي احدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.



يجدر بالذكر أن العازمي تملك خبرة كبيرة في العمل الاداري والاكاديمي مكنتها من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في كل المناصب والمواقع التي تبوأتها، ويأتي اختيارها لعضوية المجلس التأسيسي للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة استثمارا للكم الهائل من الخبرات التي جعلت منها نموذجا مشرفا للمرأة الكويتية.