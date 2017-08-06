قدّم طلاب كلية إدارة الأعمال لدى الكلية الأسترالية في الكويت عرضا مميزا إلى إدارة مجمع اليال، استعرضوا خلاله خططهم التسويقية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت هذه المبادرة تماشيا مع برنامج التعلم القائم على المشروعات الذي تقدمه الكلية الأسترالية في الكويت والذي يجمع الطلاب بواقع سوق العمل في تطبيق فريد من نوعه للمفاهيم الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي.

وتعليقا على أداء طلاب الكلية قال جمال قيشاوي، مدير مجمع اليال، «يسعدني أن أرى المشروعات المتنوعة والتخطيط الاستراتيجي المتميز الذي يقدمه طلاب الكلية الأسترالية في الكويت، خاصة أنه يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة».

وأضاف قيشاوي مدير المجمع أن إدارته تسعى جادة إلى أن تكون مميزة في طرح وتنويع الخدمات والمحلات التجارية في برج ومجمع اليال، بما في ذلك افتتاح صالة بولينغ بمواصفات عالمية، وهي الأكبر في جنوب الكويت، وبالإضافة إلى ذلك سيتم افتتاح ناد رياضي للنساء في الطابق العلوي لبرج اليال، ويتمتع النادي بإطلالة بانورامية رائعة، حيث يطل على شاطئ الفحيحيل.

من جانبه، تقدم د.سام توغلو عميد كلية إدارة الأعمال بالكلية الأسترالية في الكويت بالشكر إلى إدارة المجمع على إتاحة الفرصة لطلاب الكلية الأسترالية لعرض مشروعاتهم، التي قام باستعراضها وتقييمها عدد من مديري التسويق والعمليات.



وأنهى طلاب الكلية الأسترالية في الكويت زيارتهم بجولة في المجمع، تعرفوا خلالها على المرافق المختلفة والبرج الذي يرتفع 26 طابقا، ما يجعله علامة بارزة في منطقة الفحيحيل.