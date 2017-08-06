هيئة الغذاء تحذّر «التربية» من خطورة ما يباع في المقاصف المدرسية

ضرورة وضع سياسة تهدف لتحسين الحالة التغذوية للطلبة

عبدالعزيز الفضلي

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية وزارة التربية من خطورة ما يباع في المقاصف المدرسية على صحة ابنائنا الطلبة، مشددة على ضرورة التزام القائمين على المقاصف المدرسية بالاشتراطات الخاصة بالتغذية وسلامة الاغذية لاسيما ان نتائج دراسات الترصد التغذوي بالكويت تشير الى ان اصابة الاطفال في السن المدرسي بزيادة الوزن والسمنة والأمراض المرتبطة بهما في تزايد مستمر، ما يتطلب وضع سياسة تهدف الى تحسين الحالة التغذوية لهم من خلال عدد من الاليات ومنها الوجبات والمقاصف المدرسية.



وذكرت الهيئة في كتاب وجهته الى التربية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه واشتمل على العديد من الملاحظات، ان بيانات دراسة الوضع الصحي والتغذوي لطلبة المدارس تؤكد زيادة الوزن والسمنة لأكثر من ٧٦٥٠ طالبا وطالبة للفئة العمرية من ١٠ حتى اقل من ٢٠ سنة في المحافظات الستة في الكويت.



وأشارت النتائج الى ان اكثر من نصف عدد الطلبة والطالبات المشمولين بالدراسة يعانون من السمنة او زيادة الوزن (٥٤%‏ للاناث من ١٠ سنوات حتى اقل من ١٥ سنة، و٥٢%‏ للذكور من ١٠ سنوات حتى أقل من سنة، و٥١./. من الاناث و٥٢% من الذكور من عمر ١٥ حتى اقل من ٢٠ سنة).



وتعد هذه المعدلات من الاعلى في العالم وتمثل عامل خطورة للإصابة المبكرة بالامراض المزمنة لابنائنا وبناتنا، ما يتطلب اتخاذ إجراءات لمواجهتها.



وأوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية وزارة التربية بعدة توصيات منها: تحديد إطار للتعاون بين الوزارة والهيئة لتطوير العمل بالمقصف ووضع اسس للمتابعة والرقابة الصارمة لتحقيق متطلبات التنميه الصحية والاجتماعية والاقتصادية بالكويت وتطبيق اللائحة الفنية الكويتية (1971/2015 KW.GSO) اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ في كل مقاصف مدارس وزارة التربية الحكومية والخاصة، اضافة الى تفعيل دور اللجنة العليا للمقاصف المدرسية واللجان الفرعية التابعة لها من بداية العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ للقيام بالدور الرقابي المناط إليها ومتابعة تطبيق اللائحة الفنية الكويتية (١٩٧١/٢٠١٥ KW. GSO) في كل مقاصف مدارس وزارة التربية.



وذكرت الهيئة قائمة بالاغذية والمشروبات الممنوع بيعها او تداولها بالمقاصف المدرسية بالكويت وفقا للتوصيات الصحية العالمية، المبينة في الجدول المرفق.

قائمة الأغذية والمشروبات الممنوع بيعها أو تداولها بالمقاصف المدرسية وفقاً للتوصيات الصحية العالمية

1 ـ المشروبات الغازية بأنواعها.

2 ـ شراب الفاكهة بكافة أنواعه وصوره والمياه المنكهة.

3 ـ مشروبات وأغذية الرياضيين.

4 ـ مشروبات وأغذية الطاقة.

5 ـ العلك والمصاص والحلوى الجيلاتينية والسكاكر بأنواعها.

6 ـ مقرمشات ومنفوخات الذرة والبطاطا والحبوب.

7 ـ البطاطا المقلية بأنواعها.

8 ـ منتجات الدواجن واللحوم المغطاة بطبقة من فتات الخبز.

9 ـ اللحوم المصنعة والمعالجة مثل النقانق والسوسيج والسلامي والببروني واللانشون والبسطرمة.

10 ـ المخللات والمايونيز والصلصات الدهنية.

11 ـ أي أغذية أو مشروبات يكون ضمن مكوناتها أحد المضافات الآتية:

ـ جلوتامات أحادي الصوديوم.

ـ المحليات الصناعية.

ـ النكهات الصناعية.

ـ الألوان الصناعية.

ـ برومات البوتاسيوم.

ـ الدهون المهدرجة جزئيا كالمارجرين والشورتننج.