فادية السعد: الاهتمام بالبحث العلمي واكتشاف مواهب الطالبات

أكدت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد سعي المبرة لاستثمار أوقات الفراغ لدى الطالبات خلال العطلة الصيفية ببرامج تدريبية هادفة.



جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخة فادية السعد نقله بيان صادر عن المبرة بمناسبة اختتام البرنامج الصيفي الثاني لمبادرة ابتكار الكويت (نادي شيوخة) وبرنامج تدريب الطلبة بالتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة وتكريم المشاركات فيهما.



وقالت الشيخة فادية السعد إن (نادي شيوخة) الصيفي يهدف بالدرجة الأولى إلى استغلال وقت فراغ طالبات مراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة من خلال التعلم بطريقة اللعب وتنظيم رحلات مسلية تحت إشراف كادر نسائي متخصص لاكتشاف مهاراتهن العلمية والعمل على صقلها.



وأضافت أن مبادرة (ابتكار الكويت) تعمل على ترجمة الكلمات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي حث فيها سموه مؤسسات الدولة على الاهتمام بالشباب.



ولفتت إلى أن (نادي شيوخة) الصيفي يعد واحدا من الأنشطة المتميزة التي تطلقها المبرة في اطار رؤية علمية متطلعة إلى المستقبل، إذ يقدم النادي عددا من الأنشطة والبرامج التي تتوافق مع اهتمامات الأطفال والناشئة. وبينت أن انشطة النادي تدعم الحاجات الجسدية والنفسية والبيئية والاجتماعية للاطفال والناشئة لتكسبهم المهارات التقنية والقدرة على الابتكار بما يؤصل الهوية الوطنية لديهم ويوفر البيئة الملائمة لنمو شخصياتهم وصقل مواهبهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه.



وذكرت أن الأنشطة تهدف أيضا إلى تنمية الحس الاجتماعي ورفع قيمة العمل الجماعي والتطوعي وتشجيع التعبير التلقائي والابداعات الفردية والجماعية وربطها بالمجتمع وغرس الولاء الوطني في نفوس الطالبات. وأفادت الشيخة فادية السعد بأن مبادرة (ابتكار الكويت) تعنى كذلك بالطالبات في مجال البحث العلمي والموهبة وتسعى لتمكين امرأة الغد عن طريق الاستثمار في طالبات اليوم من خلال اكتشاف مواهبهن وصقلها وتنميتها.



وأوضحت أن المبادرة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يلتقيان بالأهداف المشتركة بينهما من خلال مشروع تدريب طلبة المدارس والجامعات في الفترة الصيفية للعام 2017.

من جهتها، قالت مدير عام مبادرة (ابتكار الكويت) د. فاطمة الهاشم في تصريح مماثل ان (نادي شيوخة) الصيفي يهدف إلى شغل وقت فراغ الطالبات من عمر 4 إلى 14 سنة ويتضمن أنشطة تربوية ذات طابع إبداعي من خلال التعلم بطرق اللعب والممارسة.