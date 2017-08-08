البرنامج مصمم لتعزيز خطط أبحاث المدرسين في الجامعتين وتطوير العلاقات بينهما

أستاذان وأكثر من 20 طالباً حضروا برامج جامعة ميسوري سانت لويس الصيف الحالي

اختارت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST‬) كلا من د.محمد العيد وكواك‬ ود.مريم الكاظمي للمشاركة في برنامج الزمالة الصيفي بالتعاون مع جامعة ميسوري بسانت لويس في الولايات المتحدة الأميركية.‬‬‬ وفي إطار برنامج الزمالة، عمل د.محمد العيد وكواك ‬الذي يدرس في قسم إدارة الأعمال في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مع د.إيكين بيليغريني من قسم الإدارة والريادة العالمية في جامعة ميسوري سانت لويس، في مشروع تعاوني حول سبل التعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على القرارات الإدارية.

في حين تمثلت مشاركة د.الكاظمي المدرس - في قسم الإعلام والاتصال الجماهيري في GUST‬، مع د.ستيفاني فان ستي من قسم الإعلام والاتصال في الجامعة الأميركية، في مشروع حول تحليل محتوى المواقع الإلكترونية المتعلقة بالصحة.‬‬‬‬

وقالت الأستاذ المساعد في قسم الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة، د.مريم الكاظمي: «إنه ومن خلال استكشاف المواقع المتخصصة بالأدوية والمصممة لمخاطبة المستهلك مباشرة، وطريقة تعريفها عن فوائد ومخاطر منتجاتها، يتناول المشروع بالبحث موضوع الوعي الصحي في العصر الرقمي. علاوة على ذلك، يتم تحليل المواقع الإلكترونية من حيث الجمهور المستهدف لاسيما أن الولايات المتحدة ونيوزيلندا تعتبران الدولتين الوحيدتين اللتين تسمحان بالإعلان المباشر عن الأدوية التي يحتاج صرفها إلى وصفة طبية».

بدورها، قالت أستاذة الإعلام والاتصال في جامعة ميسوري سانت لويس، د.ستيفاني فان ستي: «لقد كانت تجربة غنية، وأنا سعيدة للغاية بإتاحة هذه الفرصة أمامي للعمل في هذا المشروع البحثي مع إحدى زميلاتنا من جامعة الخليج».

من جانبها، ذكرت ليان قسطنطين، مسؤول الاتصال الدولي في برنامج الشراكة بين الجامعتين ان برنامج الزمالة يعد أداة مهمة ليس للكادر التعليمي الشاب في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا فحسب، بل أيضا لرفع مستوى التوعية بأهمية الجامعة ومساهمتها البارزة في مجال البحث والتطوير في جامعة ميسوري سانت لويس. وهو أمر مجز أن نشهد تقدما قويا ونموا وإقبالا أكاديميا متواصلا على البحوث والتطوير، وهنا تكمن أهمية تبادل الخبرات الشخصية ضمن إطار الانتماء المؤسسي. ولا يسعني إلا أن نشكر فريق جامعة الخليج على إتاحة المجال أمام عدد من المدرسين الطموحين لديها للمشاركة في برنامج الزمالة السنوي مع جامعة ميسوري سانت لويس». هذا، وتهدف الجامعتان من برنامج زمالة أعضاء هيئة التدريس ‬إلى دفع وتطوير خطط البحث الخاصة بهما، وتعزيز العلاقات بين المؤسستين في آن معا. وتم تصميم البرنامج للتعريف بالإسهامات الفريدة التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس للجامعتين والمجتمع الأكاديمي على حد سواء، من خلال الالتزام بالمنح الدراسية والأبحاث والإبداع.‬‬ في غضون ذلك، تحتفل الجامعتان هذا العام بمرور 15 عاما على شراكتهما الأكاديمية القوية والمثمرة، ومرور 13 عاما على برنامج زمالة المدرسين، استطاع خلاله نحو 40 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا إعداد بحوث ناجحة مع شركائهم في الجامعة الأميركية.

وبالإضافة إلى الشراكات البحثية المستمرة بين أعضاء هيئة التدريس، قامت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بتمويل تسع منح دراسية للطلبة الجامعيين لحضور فصول دراسية صيفية في جامعة ميسوري سانت لويس هذا العام وحده، علاوة على مشاركة أربعة عشر طالبا في برنامج ماجستير إدارة الأعمال في إحدى دورات جامعة ميسوري سانت لويس الدراسية، بالتالي أصبح هذا العدد الأكبر في تاريخ زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب لجامعة ميسوري سانت لويس خلال 15 عاما من التعاون بين المؤسستين.