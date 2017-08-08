أعلن رئيس الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مبارك الذروة، أن الرابطة، وكما سبق أن وعدت زملاءها الأساتذة، تتابع باهتمام بالغ مستحقات الإضافي التي لم يتم صرفها حتى الآن، مشيرا إلى أن الرابطة على تواصل دائم ومستمر مع إدارة الهيئة بهذا الشأن، وأن كل إجراءات صرف مستحقات الفصلين الدراسيين الأول والثاني 2016/2017 تم الانتهاء منها من قبل إدارة الهيئة، إلا أن العملية توقفت بناء على قرار من وزارة المالية.

وأشار د.الذروة إلى أن مستحقات الفصل الصيفي الحالي سيتم صرفها بالموعد الذي سبق ان اتفقت الرابطة عليه مع إدارة الهيئة. وفيما يتعلق بمستحقات الفصلين الأول والثاني سيتم صرفهما بعد التفاهم مع وزارة المالية، مؤكدا أن الرابطة ستستمر في متابعة هذا الملف أولا بأول لحين حصول الأساتذة على كامل حقوقهم غير منقوصة.

وطالب د.الذروة وزير التربية وإدارة الهيئة بمواجهة الأزمة بشكل مباشر وفوري، كما طالب مجلس الوزراء بإنهاء تلك الفوضى وطي ملف مستحقات الإضافي المتأخرة منذ سنوات.