عبدالعزيز الفضلي

بالرغم من أنه لم يتبق سوى أقل من شهر على انطلاق العام الدراسي ومباشرة الهيئات التعليمية عملها ومن بعدها يلتحق الطلبة في مختلف المراحل الدراسية غير أن وزارة التربية لم تكمل استعداداتها لصيانة وتجهيز المدارس.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزارة لم تبدأ بصيانة أية مدرسة بسبب عدم الانتهاء من عقود الصيانة الامر الذي يضعها في موقف محرج، مشيرة الى انه حتى التعاقد المباشر الذي اعلنت عنه لم يتم تنفيذه بل يحتاج الى وقت للاتفاق مع مقاول لصيانة ما يحتاج تصليحه وتجهيزه.

وأضافت المصادر انه رغم كل الجهود التي تبذلها القيادات التربوية في هذا الجانب غير انها لم تحقق الهدف المنشود منوهة انها تضع التكييف وبرادات المياه في مقدمة اهتماماتها والعمل على توفيرها وصيانتها.

وأضافت ان الدورة المستندية تقف عائقا امام الإسراع في تجهيز المدارس، لافتة الى ان الوزير د.محمد الفارس والوكيل د.هيثم الاثري يبذلان قصارى جهدهما للخروج من هذا المأزق.

وأشارت الى ان المشكلة لم تقف عند الصيانة فقط، بل ان حتى عمال النظافة لم يتم الانتهاء من ابرام عقودهم في المناطق التعليمية باستثناء منطقة الأحمدي التعليمية.