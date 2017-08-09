البحر: إعادة النهوض بالمسيرة التعليمية

عقد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر وأمين السر هاشم الرفاعي اجتماعا مع رئيس مجلس خبراء تطوير التعليم د.فايرة الخرافي بحضور عضو المجلس رئيس الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي.

وقال رئيس الجمعية بدر البحر: يندرج مجلس خبراء تطوير التعليم تحت مظلة الجمعية الكويتية لجودة التعليم، ومما لا شك فيه فإن د.فايزة الخرافي ود. نورية العوضي شخصيتان بارزتان في المجال التعليمي وكانتا ضمن الأعضاء الأوائل في الجمعية بعد تأسيسها.

وأوضح البحر ان مجلس خبراء تطوير التعليم يعني بكل ما من شأنه تطوير قطاع التعليم الحكومي والخاص في الكويت، وتطوير الخطط التعليمية والمناهج التربوية والدراسية وإصلاح الاختلالات الهيكلية لإعادة النهوض بالمسيرة التعليمية في البلاد.

من جانبه، قال أمين السر هاشم الرفاعي ان الجمعية بدأت بالتحضير وأخذ خطوات إيجابية لإنشاء علاقة ارتباط مع مكتب التربية الدولي ومقره جنيف ومع المكتب الاقليمي لجودة التعليم المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وتحت إشراف منظمة اليونسكو، ومقره المملكة العربية السعودية.