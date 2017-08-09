قامت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بزيارة وجولة ميدانية إلى المجمع الرياضي التكنولوجي بالشويخ للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لتنظيم الدورة التي تستضيفها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة من 5 الى 11 نوفمبر على ملاعبها المختلفة.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة د.حسين المكيمي: ان الاستعدادات جادة ومستمرة لاستضافة وتنظيم الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وان كل المرافق والملاعب بالهيئة جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة في البطولة بالإضافة الى الأطقم المرافقة من اداريين وفنيين ومدربين. من جهته، قال مدير الدورة د.سلمان حاجي: إن المجمع الرياضي التكنولوجي وكل المواقع التي ستعتمد عليها الهيئة في استضافة وإقامة فعاليات الالعاب المختلفة المشاركة في الدورة تبعث على الفخر لجاهزيتها التامة لإقامة اكبر البطولات العالمية.

من جانبها، أكدت رئيس اللجنة الإعلامية فاطمة العازمي جاهزية المركز الاعلامي بالمجمع الرياضي لنقل جميع فعاليات وأحداث الدورة اولا بأول بالتعاون مع جميع وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، مضيفة انه جار حاليا استكمال كل المعدات والأجهزة وإعداد قاعات النقل المباشر للتلفزيون والإذاعة وكذلك مقرات استراحة الإعلاميين والإعلاميات وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد في عمل تغطية اعلامية مميزة للبطولة ونقل جميع احداثها الى جميع المتابعين والمشاركين بكل يسر وأريحية.