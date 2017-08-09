أدعو وزارة التربية إلى الاهتمام بالمركز وتحديد ميزانيته ليؤدي عمله على الوجه الأكمل

نسعى إلى نشر ثقافة الاستشارات النفسية والاجتماعية وتعميق الفهم السوي في التعامل الأسري

جلسات إرشادية وتواصل مع كل الأطراف لمواجهة وحل المشكلات الاجتماعية

نعمل على صقل مهارات الأخصائيين الاجتماعيين بالدورات والورش التخصصية لتحسين أدائهم المهني

عبدالعزيز الفضلي

أكدت نائبة رئيس مركز الارشاد النفسي والتوجيه الاسري بمنطقة العاصمة التعليمية د.سناء العصفور ان المركز يعمل على معالجة الحالات النفسية والاكتئاب بين الطلبة وأولياء الامور، مشيرة الى ان عمله لن يقتصر على طلبة المدارس فقط بل الجامعة والتطبيقي، ودعت العصفور في لقائها مع «الأنباء» وزارة التربية الى الاهتمام بالمركز وتحديد ميزانية له لكي يؤدي عمله على الوجه الاكمل.

ما أبرز الحالات التي راجعت المركز؟

٭ الحالات النفسية التي تعاني من القلق، الاكتئاب، سوء التوافق مع الذات او مع الاسرة وايضا هناك حالات التعثر الدراسي التي تم تطبيق اختبار الذكاء عليها لتقديم انسب الخدمات التربوية.

ونسعى لمواجهة المشكلات السلوكية والنفسية والاجتماعية والتعليمية بين ابنائنا الطلبة بجميع المراحل العمرية والتعليمية وأهمية تناول تلك المشكلات بأساليب علمية مهنية سليمة تستند الى مناهج الخدمة الاجتماعية والنفسية، بجانب ما يقع على الاسرة من ضغوط مختلفة ينتج عنها إعاقة المسيرة التربوية والتعليمية للأبناء.

ما طبيعة عمل المركز وأهدافه؟

٭ المركز تربوي استشاري يسعى لتقديم الخدمات التربوية والتعليمية والاجتماعية والنفسية للطلاب ممن لديهم مشكلات تعوق مسيرتهم التعليمية.

أما بالنسبة للأهداف العامة للمركز فهي تقديم خدمة الارشاد النفسي والاجتماعي للطلبة في مختلف المراحل التعليمية واسرهم ومساعدة الطلبة والاسر على مواجهة المشكلات عن طريق تنمية المعارف والمهارات النفسية والاجتماعية والتربوية وزيادة وعي الاسر بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة ومواجهة المشكلات وبناء انسان قادر على التكيف الاجتماعي والنفسي، ناهيك عن العمل على اقامة حياة اسرية سليمة حيث تعتبر الاسرة اللبنة الاساسية لبناء المجتمع. كما ان المركز يعمل على التوعية العامة بالقضايا الحياتية المهمة وسبل التعامل معها ونشر ثقافة الاستشارات النفسية والاجتماعية وتعميق الفهم السوي في التعامل مع الحياة الاسرية وتنمية مهارات حل المشكلات وأسس الاختيار واتخاذ القرار (الثقة بالنفس - تحقيق الاهداف - التفكير الايجابي).

وماذا عن عملكم في المركز؟

٭ نحن نقوم بمتابعة المشكلات الطلابية والتعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس ورياض الاطفال في مواجهة تلك المشكلات والدعم النفسي والاجتماعي للاسر للعمل على مساعدتها في مواجهة المشكلات الأسرية والتربوية وتبصير الاسرة بأهم مقومات نجاح الحياة الاسرية السليمة اضافة الى التنمية المهنية للعاملين في مجالي الخدمة الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات المجتمعية لخدمة اهداف المركز.

وما اساليب التواصل والعمل في المركز؟

٭ ابوابنا مفتوحة لتلقي الاتصالات الهاتفية من الطلبة وأولياء الأمور او الباحثين على الخط الساخن ومن ثم الحضور المباشر للمركز لطلب المساعدة ويأتي دورنا للتواصل مع كل الاطراف لحل المشكلات وإجراء جلسات إرشادية وعلاجية جماعية او فردية وعمل محاضرات وندوات توعوية للطلبة وأولياء الأمور اضافة الى المتابعة مع مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية للحالات الطلابية في المدارس ورياض الاطفال مع تقديم جلسات علاجية وتدريبية لحالات اضطرابات النطق وصعوبات التعلم وتزويد الباحثات والباحثين الاجتماعيين والنفسيين بالميدان بأحدث المستجدات العلمية في مجالي الخدمة الاجتماعية والنفسية.

وما نتائج العمل مع الطلبة؟

٭ يتم تعديل سلوك الطلبة سواء عن طريق الاساليب الوقائية او العلاجية والارتقاء بمستواهم التعليمي عن طريق الجلسات الارشادية وكيفية تنظيم اوقات الدراسة والتدريب على مهارات الدراسية مع مواجهة المشكلات (الاجتماعية - النفسية - السلوكية) التي يتعرض لها الطلبة وتعزيز الثقة بالذات والقدرة على تحمل المسؤولية واحترام الآخرين وتنمية الشعور بالانتماء والتمسك بالقيم.

وماذا عن الاسرة؟

٭ نعمل على توعيتها بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة وكذلك توعية الزوجين بأهمية الاستقرار الاسري لصالح الابناء.

وماذا عن الباحثات والباحثين الاجتماعيين والنفسيين؟

٭ يتم تزويدهم بالأساليب الوقائية مع الحالات ذوي المشكلات المختلفة وصقل مهاراتهم بالدورات والورش التخصصية لتحسين الأداء المهني.

وتبادل الخبرات والتعاون بين الباحثين (النفسيين والاجتماعيين)، اضافة الى الجلسات الارشادية وكيفية تنظيم اوقات الدراسة والتدريب على مهارات الدراسة مع مواجهة المشكلات (الاجتماعية - النفسية - السلوكية) التي يتعرض لها الطلبة، وتعزيز الثقة بالذات والقدرة على تحمل المسؤولية واحترام الآخرين وتنمية الشعور بالانتماء والتمسك بالقيم.

وما الفئات المستفيدة من المركز؟

٭ جميع الطلبة من رياض الاطفال الى المرحلة الثانوية في مدارس البنين والبنات والمعلمون والمعلمات في مدارس منطقة العاصمة التعليمية بالإضافة الى الباحثات والباحثين الاجتماعيين والنفسيين وأيضا طلبة الجامعة والهيئة وأولياء الأمور لتقديم الاستشارات التي تساعدهم لمتابعة أبنائهم والتعامل معهم بأفضل الأساليب.

وما مدى اهتمام وزارة التربية بالمركز؟

٭ نتمنى ان تقوم الوزارة بتسليط الاعلام التربوي نحو المركز وإبراز دوره لجميع العاملين بالوزارة والمدارس وأولياء الامور ولا تترك هذه المهمة على عاتق العاملين بالمركز، فضلا عن تحديد ميزانية مالية مناسبة لجميع المراكز حتى ينطلق العمل دون تأخير، وزيارة المسؤولين لهذه المراكز ومتابعة العمل اولا بأول مما يخلق دافعا للعاملين بالمركز، وتسهيل جميع المعوقات والعمل على تذليلها قبل البدء بالعام الدراسي المقبل.