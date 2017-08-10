عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» امس اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قرارا بسحب جميع المنتدبين في مكاتب القيادات التربوية بمختلف قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية والعودة الى أعمالهم في المدارس.

وقال الفارس في قراره الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه انه تقرر إلغاء جميع قرارات الندب أو التكليف الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية المنتدبين أو المكلفين كليا أو جزئيا في أي جهة خارج مراكز عملهم الاصلية، ويسري هذا الإلغاء اعتبارا من ١ سبتمبر المقبل، ولا يسري هذا الإلغاء على القرارات الخاصة بالمشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل.

وشدد الفارس في قراره على انه لا يجوز اصدار أي قرارات ندب أو تكليف «كلي أو جزئي لأعضاء الهيئة التعليمية خارج مراكز عملهم الاصلية الا بناء على عرض وكيل الوزارة واعتماد من الوزير»، مشيرا إلى انه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص العمل بهذا القرار والعمل بموجبه.

هذا وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان القرار جاء لعمل موازنة وعدالة بين العاملين في الميدان التربوي واعطاء كل ذي حق حقه خاصة ان هناك الكثير من الهيئات التعليمية تبذل جهودا مضاعفة في العمل مع ابنائنا الطلبة.

واوضحت المصادر ان القرار لا يشمل موجهي الكشافة والمرشدات المنتدبين، مشيرة الى ان قرار ندبهم جاء بموافقة ديوان الخدمة المدنية لذلك فهم مستمرون في عملهم كمنتدبين.