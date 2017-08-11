عبدالعزيز الفضلي

كشف مصدر تربوي رفيع المستوى لـ «الأنباء» ان باب الندب للمعلمين في مكاتب القيادات التربوية بالوزارة والمناطق التعليمية مفتوح وان باستطاعة الوكيل المختص تقديم مبررات مقنعة بندبه لمكتبه ومن ثم دراسة الأمر.

وأضاف انه في حال الموافقة على الندب سيتم ايقاف كادر المعلم عنه، لاسيما ان طبيعة عمله ستتحول الى ادارية، لافتا الى ان مصلحة العمل فوق كل اعتبار.

وكشف المصدر ان قرار سحب المنتدبين سيشمل المعلمين المنتدبين لدى نواب مجلس الأمة وجميع الجهات الحكومية ولا يقتصر فقط على قطاعات الوزارة، مشيرا الى انه من يرغب بالندب فعليه بالتنازل عن كادر المعلم.

من جانب آخر، عقد اجتماع تنسيقي ضم كلا من وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، ومساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم يوسف مرشد، ومساعد مدير إدارة الإعلام الأمني المقدم أحمد دشتي، والرائد سلمان بهمن، لبحث الخطط الإعلامية ومراحل تنفيذها لتوعية أبنائنا الطلبة والطالبات وأولياء الأمور.

وقد رحب المقصيد بالحضور، مشيرا خلال اللقاء الى مناقشة عدد من الموضوعات التي من أهمها استعدادات وزارتي التربية والداخلية للعام الدراسي الجديد، وتم استعراض آلية تنفيذ الخطة الإعلامية الموضوعة في هذا الشأن التي تشتمل على حملة إعلامية متكاملة، بالإضافة إلى تنفيذ فلاشات توعوية إذاعية وتلفزيونية ولقاءات مباشرة مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية المختلفة ذات الصلة، وعدة لقاءات وتصريحات صحافية سيتم نشرها تباعا للتعريف بالخطط الموضوعة والخطط البديلة بغية تسهيل الحركة المرورية على الطرق.

بالإضافة إلى برنامج توعوي أمني مروري سيتم تنفيذه خلال العام الدراسي يتضمن الندوات والمحاضرات وذلك بالتعاون مع إدارة الأنشطة التربوية بوزارة التربية خلال المدد الزمنية المحددة لكل مرحلة تعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.