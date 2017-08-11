عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أن اكاديمية عبدالمحسن البحر للسباحة تشهد العديد من البطولات والبرامج التي يقوم بها معلمو توجيه التربية البدنية بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية من مسابقات ومهرجانات في الأكاديمية، وهذه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية مسبقا بافتتاح الأندية المسائية خاصة خلال العطله الصيفية.

وقال المقصيد خلال زيارته لأكاديمية عبدالمحسن البحر للسباحة: فضلنا لهذه السنة ولأول مرة افتتاح أحواض السباحة للبنين والبنات وشهدنا إقبالا كبيرا من أبنائنا الطلبة وهذا الذي جعلنا نضع آلية جديدة لافتتاح أكثر من حوض سباحة للبنين والبنات على مختلف محافظات الكويت لما نشهده من إقبال كبير.