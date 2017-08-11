القاهرة - ناهد إمام

نفت عميدة كلية الهندسة بجامعة المنوفية ـ شبين الكوم د.عزة لاشين في تصريح خاص لـ «الأنباء» ما تردد مؤخرا حول تعنت الجامعة ضد طلابنا الكويتيين الدارسين في جامعة شبين الكوم، مشيرة إلى أن هناك سعيا دائما نحو زيادة عدد الطلبة الوافدين وخاصة من الكويت إلى التعليم بالجامعة ولا يمكن أن يكون هناك تعنت ضدهم أو حرمانهم من درجات الجامعة.

وأكدت ان عدم الانتظام في الحضور أو عدم الإجابة عن أسئلة الامتحانات هما من الأسباب الوحيدة التي تؤدي إلى رسوب أي طالب وعليه فلا يمكن للجامعة ان تتدخل ولا أن تستخدم حق درجات الرأفة في تلك الحالات.

وكشفت ان عدد الطلبة الوافدين من الكويت في جامعة شبين الكوم هم 4 طلاب فقط في كلية الهندسة، منهم طالب واحد ناجح وهو منتظم بالحضور و3 راسبون بسبب عدم اكتمال واحد منهم لإجراءات التسجيل، وهناك طالبان أرسلت خطابات خاصة بهما إلى الملحق الثقافي في سفارة الكويت بمصر لعدم تسديد مصاريف الدراسة، علما بأن أحدهما استنفد مرات الرسوب والثاني تم تحرير عدة محاضر له بسبب الغش خلال الامتحانات.

بدوره، قال رئيس جامعة المنوفية د.معوض الخولي ان هناك نحو 400 طالب كويتي في مختلف كليات الجامعة ولا يمكن التعنت ضدهم.

وأشار إلى أن مستوى التعليم في الجامعة يلقى قبولا كبيرا بين الوافدين، وهو الأمر الذي اشاد به الملحق الثقافي للسفارة الكويتية في مصر من خلال ارسال خطابات شكر أكد فيها: «نتشرف بتعليم أبنائنا في جامعة المنوفية».

وأكد أنه وفي حال رسوب أي طالب فيمكنه التظلم وتقديم طلب لمراجعة المواد التي رسب فيها.

وقال الخولي ان الجامعة لا تبيع شهادات ولا تتهاون في مستوى التعليم، وموضحا أنه للأسف تم ضبط 127 حالة غش لطلبة كويتيين منذ عامين.

من جانبه، قال أستاذ الجامعة ورئيس الجامعة البريطانية السابق والمعهد العالي التكنولوجي بالعاشر من رمضان الحالي د.مصطفى جودة، إن ما تردد عن تعمد اسقاط الطلبة الكويتيين ليس صحيحا، حيث انها حرب موجهة من الجامعات الأردنية للتأثير السلبي على العملية التعليمية بمصر بهدف جذب الطلبة الكويتيين للتعليم في جامعاتهم.