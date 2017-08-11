عبدالله الراكان

أكدت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة ان العمادة ستقبل الطلبة والطالبات من اصحاب النسب العليا في الفصل الدراسي الأول بعد استيفاء الشرط الأساسي وهو اجتياز اختبارات المقابلات الشخصية بنجاح للفصل الأول، مبينة ان رغباتهم تنحصر في تخصصات كلية التربية الأساسية.

وأضافت في تصريح لـ «الأنباء» ان العمادة ستتواصل مع الطلبة من خلال ارقام الهواتف التي سجلها الطلبة خلال عملية التسجيل، مؤكدة ان العمادة لديها كل الأوراق الرسمية وان القبول في الهيئة في التخصصات دائما للأعلى في النسب المئوية، موضحة انه مبني على مقاعد محددة ومعينة. وقالت النجادة ان الهيئة تضع بعين الاعتبار رغبات ابنائنا الطلبة في اختيار التخصص الدراسي للقبول بكليات ومعاهد الهيئة، كما انها تحرص على تلبية طموحات وآمال وتطلعات الطلبة للالتحاق بالتخصصات التي يرغبونها. وشددت على ان الهيئة ملتزمة تجاه ابنائنا الطلبة بقبولهم في التخصصات التي يرغبونها وتتناسب مع النسب والشروط المعلنة.