أعلن عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرحيم الكندري عن بدء فترة التسجيل في الدورات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتبارا من 20 وحتى 30 الجاري.

وقال الكندري ان العمادة تقدم برنامجها خلال الموسم التدريبي للفصل الخريفي وتتنوع حزمة البرامج التدريبية التي تقدمها العمادة ضمن مجالات حياتية مهمة لأفراد المجتمع وتتوزع ما بين العلوم الإنسانية والفنون والعلوم التجارية واللغات والحاسب الآلي والعلوم الصحية والرياضية وعلوم التقنية، إضافة إلى برامج الأطفال.

وأضاف الكندري ان العمادة تقدم في كل عام دراسي 4 فصول تدريبية تمتد من فصل الخريف وحتى فصل الصيف وتتضمن برامج تدريبية موجهة إلى المجتمع بفئاته وشرائحه المختلفة، وذلك في مراكز ومواقع متعددة وتغطي جغرافيا مناطق الكويت ضمن توسع مدروس ومتزايد.

وأشار الكندري إلى انه سيتم تقديم شهادة حضور واجتياز البرنامج التدريبي للمشاركين، شريطة ألا تتعدى نسبة الغياب المشارك عن 25% من حضور البرنامج.

وأوضح الكندري ان فترات التسجيل في البرامج التدريبية مفتوحة على فترتين صباحية ومسائية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، والفترة المسائية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، وذلك في كلية التربية الأساسية بنين (سابقا) في العديلية مبنى رقم 12 الدور الأرضي.