عبدالعزيز الفضلي

اعلن مدير ادارة الخدمات العامة بوزارة التربية فهد الحيان في تصريح لـ«الأنباء» أن شركات النظافة تبدأ عملها في المدارس اعتبارا من 20 الشهر الجاري وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي منوها بأن العمالة ستباشر عملها في جميع مدارس المناطق التعليمية.

واكد الحيان حرص وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري على تجهيز المدارس للهيئات التعليمية وابنائنا الطلبة قبل انطلاقة العام الدراسي.

وعلى صعيد متصل طلب د.الاثري من المناطق التعليمية تكليف مديري المـــدارس والمديـريــن المساعـديــن بمتـابـعــة مدارسهـم وابلاغ المنطقة بالنواقص التي تعاني منها المدارس.

وكشفت مصادر تربوية ان الاثري دعا المناطق الى تشكيل الفرق وارسال كشوفات بأسمائها تمهيدا لصرف مكافآت لهم نظير عملهم الذي سيبدأ اعتباراً من 15 من الشهر الجاري وذلك في اطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت المصادر ان الاثري حث المسؤولين في المناطق على تكثيف الجهود وازالة كل المعوقات التي تواجه فرق العمل.