فريق الـ «AUM» حصد المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة مصارعة الروبوتات

تحدي الروبوتات يشكل منصة لتبادل الأفكار والابتكارات بين المشاركين تألق طلاب جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) في الكويت في تحدي الروبوتات العالمي 2017 الذي استضافته الصين لهذا العام من 4 إلى 6 أغسطس، وضم أكثر من 1976 متسابقا من 212 مؤسسة بينها جامعات عريقة من 26 بلدا من حول العالم كالنمسا، الصين، المكسيك، اليابان، روسيا، كوريا وپولندا. وقد أنشأ المتسابقون مع مدربيهم 1316 روبوتا للتنافس في هذا التحدي.

وقد أحرز الفريق المشارك من كلية الهندسة والتكنولوجيا في AUM المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة مصارعة الروبوتات (humanoid Sumo) من بين ثمانية فرق جامعية.

وحاز الفريق أيضا المركز الخامس من بين ستة عشر فريقا تنافست في مسابقة ألعاب التركيب (Line Follower Lego).

وقد ضم فريق AUM الطلاب: نور الحبيب (هندسة كمبيوتر)، شوق العوضي (هندسة كمبيوتر)، عبدالرحمن قاسم (هندسة كهربائية)، فاطمة قاسم (هندسة كهربائية) وإيمان الزامل (هندسة ميكانيكية).

هذا، ويشكل تحدي الروبوتات منصة لتبادل الأفكار والابتكارات بين مجموعة من المشاركين من دول مختلفة، كما يعتبر من أبرز الأحداث العالمية في مجال العلوم، وتنظمه سنويا الجمعية النمساوية لعلوم الكمبيوتر المبتكرة (INNOC) بالتعاون مع وزارة العلوم النمساوية.

ويضم التحدي أربع عشرة مسابقة البعض منها للمبتدئين فضلا عن مسابقات مخصصة لذوي الخبرة، وتهدف إلى حث المواهب الشابة وتشجيعها على الاهتمام بالعلوم والبحوث، وعلى العمل في مجالات المعلوماتية، الإلكترونيات، الميكانيك والذكاء الاصطناعي.

نذكر أنه في السنوات القليلة الماضية، أصبح تحدي الروبوتات واحدا من أكبر الأحداث في مجال الروبوتات في جميع أنحاء العالم، فمنذ العام 2004، شاركت فيه فرق من أكثر من 56 بلدا وتم إنشاء أكثر من 2000 روبوت.