عبدالعزيز الفضلي

بإشراف ومتابعة من الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد نظم مركز مبارك الكبير لتدريب وتعليم البولينغ بنات البطولة الصيفية للأندية المدرسية المسائية لصيف ٢٠١٧، وذلك تماشيا مع الخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية متمثلة في قطاع التنمية التربوية والأنشطة.

وقالت مديرة مركز مبارك الكبير للبولينغ جيهان الخباز ان البطولة تهدف الى استثمار أوقات الفراغ لدى الطالبات وتطوير مواهبهن وتنمية روح التنافس الشريف من خلال خلق أجواء رياضية اجتماعية، مشيرة إلى أنها توضح أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية مع المؤسسات والجهات الرسمية تحت إشراف مجموعة من الكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى من الخبرة والتدريب.

وأضافت الخباز انه شارك في البطولة كل من الأندية المدرسية المسائية (حولي/ مبارك/ الأحمدي) بعدد ١٤ طالبة من كل ناد للمراحل التعليمية الثلاث (ثانوي - متوسط - ابتدائي)، وذلك بإشراف هيئة التحكيم المتمثلة في الحكم العام للبطولة المدربة هبة الهزاع والحكم/ إيمان عبدالقادر والحكم العنود إبراهيم والحكم فرح العازمي، لافتة الى انه سيتم تكريم أوائل البطولة في حفل يقام نهاية الشهر الجاري.