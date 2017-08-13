المشعان: تزويد أصحاب ١٧ مدرسة بمتطلبات تجديد تراخيصها لتوفيرها قبل نهاية الشهر الجاري

عبدالعزيز الفضلي

كشف مراقب المدارس العربية بالانابة في الادارة العامة للتعليم الخاص خالد المشعان عن انتهاء المراقبة من استعداداتها للعام الدراسي الجديد مشيرا الى انه تم تسكين وتدوير ٨٧ مدير مدرسة ومديرا مساعدا في مختلف المراحل الدراسية «روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي - بنين وبنات» حيث تم تحديد مركز عمل ٣٥ مديرا ومديرا مساعدا في جميع المراحل الدراسية وذلك بعد اجتيازهم للمقابلات التي اجرتها ادارة التعليم الخاص في مايو الماضي بالاضافة الى تدوير ونقل ٥٢ مدير مدرسة ومديرا مساعدا بعد مضي اربع سنوات في مدارسهم تنفيذا للقرارين الوزاريين رقم «٢٠١٠/١١٥» ورقم «٢٠١٥/٢٢٣» بشأن تدوير ونقل المديرين والمديرين المساعدين الذين امضوا اربع سنوات في مدارسهم.

واوضح المشعان في تصريح صحافي أن المراقبة ستعقد اجتماعا مع مديري المدارس الجدد لشرح آلية عملهم في المدارس الخاصة والدور المنوط بهم في الاشراف والرقابة على سير العملية التعليمية داخل المبنى المدرسي حيث سيتم شرح دليل عمل المدير في التعليم الخاص بمجرد مباشرتهم للعمل في المدرسة الخاصة مشيرا الى ان دورهم يتمثل في الاشراف الكامل على العملية التعليمية داخل المدرسة الخاصة ومتابعة توفير متطلباتها وفق اللوائح والنظم.

وبين المشعان ان ١٧ مدرسة خاصة ستنتهي مدة تراخيصها بنهاية الشهر الجاري حيث قامت المراقبة بتزويد اصحاب هذه المدارس بجميع المتطلبات والملاحظات الواجب تنفيذها لتجديد ترخيص المدرسة والذي تمتد فترته لثلاث سنوات مؤكدا أن الملاحظات شملت العديد من المجالات سواء للمبني المدرسي ومتطلباته التعليمية مرورا بالكادر التعليمي والخدمات المساندة من اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي والهيئة التمريضية وانتهاء بمتطلبات العملية التعليمية في الفصول الدراسية والمختبرات العلمية والحاسوب وصالات الالعاب، مؤكدا أنه سيتم التأكد من تنفيذ صاحب المدرسة المنتهي ترخيصها لجميع المتطلبات والملاحظات التي تم تزويدها له بفترة كافية وقبل انتهاء الترخيص بثلاثة اشهر.

وفيما يخص الكتب المدرسية اكد المشعان ان قسم التخطيط والمعلومات في الادارة العامة للتعليم الخاص ابلغنا بأن ادارة التوريدات والمخازن ستبدأ بتوزيع الكتب على المدارس الخاصة ابتداء من تاريخ ٢٠ من الشهر الجاري وفق جدول زمني يستوعب جميع المدارس الخاصة مشددا على انه سيتم التنبيه على مديري المدارس العربية بضرورة التأكد من اعداد الكتب وفق الميزانيات والقوائم المرصودة في الفصول الدراسية من اعداد الطلبة وابلاغ قسم التخطيط والمعلومات بأي نواقص قبل بدء دوام الطلبة تمهيدا لتدارك هذا النقص وسده بالتعاون مع ادارة التوريدات بالسرعة الممكنة.

وقال المشعان انه سيتم افتتاح مدرسة خاصة جديدة في محافظة الجهراء لمرحلتي الابتدائي والمتوسط للبنات ليصبح عدد مدارس البنات في التعليم الخاص ٢٧ مدرسة تتضمن اغلبها جميع المراحل الدراسية من الرياض والابتدائي والمتوسط والثانوي فيما يبلغ عدد مدارس البنين في التعليم الخاص ٢٥ مدرسة خاصة تحوي اغلبها ايضا المراحل الدراسية الاربع.