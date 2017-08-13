آلاء خليفة

التقى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع كندا ممثلا برئيس الاتحاد أحمد الزيد ونائبه حسين الكندري وأمين السر أحمد الأحمد وأمين الصندوق علي العتيبي كلا من النواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري.

وناقش أعضاء الاتحاد القضايا والمشاكل التي يعانيها الطالب في كندا، أهمها تثبيت الملحق الثقافي في كندا، حيث ان الملحق الحالي د.منصور جراغ يعتبر ملحقا مؤقتا، ما يجعل مستقبل الطلبة في كندا مجهولا.

وأبدى الاتحاد مطالبته بزيادة المخصصات الشهرية للطالب المبتعث نتيجة للغلاء الفاحش في أسعار السلع وإيجارات الشقق، لافتا الى أن القيمة الفعلية للمخصصات الشهرية قبل آخر زيادة في ٢٠١٤ هي أكثر من قيمة المخصصات بعد الزيادة، وذلك يرجع للهبوط الحاد في قيمة الدولار الكندي في السنوات القليلة الماضية، كما شدد الاتحاد على أحقية طلبة طب الأسنان في الحصول على البدل الإكلينيكي في آخر سنتين من الدراسة، أسوة بطلبة الطب البشري، مشيرا إلى أن طلبة طب الأسنان يستقبلون مراجعين بصفة يومية في العيادة الجامعية، ما يحتم على الطلبة دفع نثريات مالية مختلفة على أدوات عملية مكلفة ماديا. وأبدى الاتحاد انزعاجه من تأخر الدعوم من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى تأخر نزول مكافأة المتفوقين إلى ما يزيد على السنة والنصف.

من جانبهم، أبدى النواب استعدادهم للمطالبة بهذه الحقوق وتوصيل مطالب طلبة كندا إلى وزارة التعليم العالي.