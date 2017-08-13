آلاء خليفة

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن موعد تسجيل خطة بعثات الثانويات الانجليزية سيبدأ في ١٩/٨ وينتهي ٢٣/٨.

وقالت السنان في تصريح صحافي: على ابنائنا الطلبة تحضير كل الأوراق المطلوبة للتسجيل في موقع وزارة التعليم العالي الالكتروني في التواريخ المذكورة، لافتة الى ضرورة مراجعة الارقام والايميلات المذكورة في موقع الوزارة في حال اي استفسار اكاديمي او فني خلال فترة التسجيل.

ودعت السنان الطلبة المقبولين في خطة بعثات وزارة التعليم العالي الأصلية والشواغر لهذا العام ضرورة استخراج الجوازات الإلكترونية الجديدة، مبينة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات وإرسال كل أسماء طلبة البعثات المقبولين لهذا العام لسرعة اصدار هذه الجوازات لأبنائنا الطلبة.

وشكرت السنان مدير عام الادارة العامة للجنسية والجوازات العميد يوسف السنين وطاقم الادارة على حسن التعاون وسرعة الأداء في استخراج الجوازات الالكترونية لأبنائنا الطلبة المبتعثين.

من ناحية أخرى، لفتت السنان الى ضرورة توخي الحذر من الاعلانات حول التسجيل في الجامعات المنتشرة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة الى تزايدها خلال فترة الصيف.

وأكدت انه على الطلبة الراغبين في التسجيل بالجامعات مراجعة مكاتبنا الثقافية في الخارج لاعتماد القبولات الحاصلين عليها قبل الالتحاق فيها للتحقق من سلامة هذه القبولات، مبينة أن وزارة التعليم العالي تتخذ كل الاجراءات اللازمة حول الاعلانات المخالفة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.