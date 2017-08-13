حث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المعلمين المبتعثين إلى الكويت على العمل بكل اقتدار وأمانة كما فعل المعلمون الفلسطينيون السابقون في الكويت.

وقال عباس خلال لقائه في مدينة (رام الله) وفد المعلمين المبتعثين للعمل في الكويت ان «الكويـــت تتذكر المعلم الفلسطيني بأنه المـعلم الأول الــــذي أخلص وبذل كل ما يستطيع من أجل إعلاء وتعليم أبناء الشعب الكويتي بكل أمانة واقتدار».

وشدد عباس على ضرورة ان يعزز الوفد هذه الذاكرة «من خلال الذهاب بتبني النهج الأول للمعلم الفلسطيني إلى دولة الكويت».

وأشار إلى ان البعثة التعليمية الفلسطينية إلى الكويت «أمام امتحان صــــعب ويترتب على نجاحها فتح المجال أمام المعلم الفلسطـــيني للعــودة وبقوة إلى كل دول الخــــليج».

وأعرب عن أمله «بنجاح البعثة في نقل الصورة المشرفة عن المعلم الفلسطيني أولا وعن كل أبناء الشعب ثانيا».