عبدالعزيز الفضلي

شاركت الكويت ممثلة بوزارة التربية وجمعية الكشافة الكويتية في المخيم الكشفي الدولي الذي أقيم بالدنمارك بمشاركة 40 ألف كشاف وقائد من مختلف دول العالم.

وقال رئيس الوفد الكويتي وليد الملا في تصريح صحافي إن الكويت شاركت بـ 30 كشافا وقائدا، منوها بان المخيم تضمن 600 برنامج توعوي هادف حرصنا على المشاركة فيه والاستفادة بأكبر قدر منه.

واضاف انه تمت اقامة يوم وطني استعرضنا فيه المأكولات الشعبية والقهوة العربية إضافة الى توزيع الأوسمة الكويتية على اغلب المشاركين لافتا الى انه تم عرض انشودة كويتية في هذا اليوم على المسرح تبرز دور صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد في السلام والعمل الإنساني الأمر الذي ادى الى تفاعل كبير من قبل الحضور في الفقرة الكويتية والتي كانت مسك ختام اليوم الوطني.

واعرب الملا عن بالغ شكره وتقديره لوزارة التربية ولرئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي على تسهيل مهمة مشاركة الوفد الكويتي في المخيم وازالة كل المعوقات التي واجهته.

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