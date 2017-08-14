عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر تربوية رفض وزارة التربية قبول أي معلم او معلمة من الوافدين عودتهم لعملهم بعد دخولهم البلاد بتأشيرة سياحية او عائلية، مشيرة الى ان ذلك يؤدي الى انهاء خدماتهم ما لم تكن لديهم اقامة حكومية.

وكشف كتاب لإدارة الموارد البشرية حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان المعلمين والمعلمات الذين تغيبوا عن البلاد لأكثر من ستة اشهر، الامر الذي ترتب عليه سقوط اقامتهم، وبالتالي لا يستطيعون الدخول الى البلاد ويلجأون لاستخراج تأشيرات (سياحية - عائلية) ليباشروا عملهم ويراجعوا الوزارة، آملين تعديل اوضاعهم، فإن الوزارة لن تمنحهم الاقامة الحكومية بسبب دخول البلاد بتأشيرات خاصة (سياحية - عائلية).

وأكدت ادارة الموارد البشرية في كتابها ان هذه التأشيرات لا يمكن تحويلها الى اقامة حسب لوائح وزارة الداخلية.

من جانب آخر، اعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في رياض الاطفال لأولياء الامور الذين حالت ظروفهم دون تسجيل ابنائهم.

وحددت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري في قرار اصدرته امس الفترة الاستثنائية لتلقي طلبات اولياء الامور لتسجيل اطفالهم بالرياض اعتبارا من الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه.