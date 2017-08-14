عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيتم إيداع مكافآت الأعمال الممتازة في البنوك لمستحقيها من المعلمين والإداريين، مشيرا الى انها تشمل العاملين في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.

وأوضح النجار ان التحويل سيكون تباعا وكل منطقة على حدة، لافتا الى ان القطاع قام بالمراجعة والتدقيق الأخير على كشوفات المستحقين قبل تحويلها للبنوك.

وحول موعد فتح باب التظلمات لمن لم يحصل على مكافأة الاعمال الممتازة او سقط اسمه سهوا من الكشوفات، اوضح النجار انه تم الاتفاق مع القطاع الاداري على ان يكون يوم 20 الجاري موعدا لتقديم التظلمات ولمدة شهرين.