الاء خليفة

اوضح خبير التعليم وعضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت ومؤسس نظرية التعلم المنهجي د.زيد الزيد ان المشكلة الدائمة لتدني مستوى ومخرجات التعليم المدرسي الحكومي بالكويت تحتاج لإعادة النظر في منظومة التعليم المدرسي وتحديدا من القيادات إلى تصميم المناهج التعليمية الصحيحة وصولا إلى آلية اختيار وتقييم أفضل مديري المدارس ورؤساء الأقسام والمعلمين.



وقال الزيد في تصريح خاص لـ «الأنباء»: أليس إلغاء كل من حصص التنمية والندب، وأمور كثيرة لا حاجه لذكرها، خصوصا المتعلقة بالمشاريع ذات الميزانيات المالية، يعتبر دليلا واضحا على أن قيادات وزارة التربية الحالية قد أخطأوا خطأ كبيرا في عملهم.

وتابع قائلا: إن مشكلة التعليم في الكويت هو بسبب قيادات وزارة التربية غير القادرة على وضع فكرة تعليمية صحيحة وتنفيذها بمنهجية علمية وفقا للممارسات التعليمية المثبتة علميا (التعليم لا يتطور بالمال، بل بالأفكار الصحيحة والسليمة والمثبتة علميا).



وطلب الزيد من الحكومة الالتفات الى حال وزارة التربية والتي تعد من اهم وزارات الدولة كونها المعنية بالتربية والتعليم وتخريج الاجيال وايجاد حل لتلك المشاكل التي يعاني منها التعليم في الكويت وباسرع وقت ممكن اذا كنا ننشد كويتا جميلة وغدا مشرقا ودولة متقدمة ومتطورة.