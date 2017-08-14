أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن بدء تقديم طلبات التحويل إلكترونيا من خلال موقع التسجيل http:// portal.ku.edu.kw/sis وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) يوم الخميس 17 الجاري.



وذلك وفقا لما يلي:

- التحويل يكون من كلية لأخرى بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل.

الطالب المجتاز 45 وحدة دراسية فأقل المستوفي لشروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تتضمن تحويله إلى الكلية الأخرى.

الطالب المجتاز أكثر من 45 وحدة دراسية والمستوفي لجميع شروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تفيد بقبول طلب التحويل، وأنه سيبت في الطلب بعد عرضه على لجنة الشؤون الطلابية بالجامعة.



ويسمح بتقديم طلبات التحويل إلكترونيا للطلبة المستوفين لشروط التحويل من دفعات 2013 وما بعد فقط.

الطلبة دفعات 2012 وما قبل عليهم مراجعة عمادة القبول والتسجيل خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة 15/8- 17/8/2017.

الطلبة دفعة 2015 وما بعد لا يحق لهم التحويل إلى أي كلية أخرى بعد اجتياز 60 وحدة دراسية.



والطالب غير المستوفي لشروط التحويل ستظهر له رسالة تفيده بالشروط الواجب عليه استيفاؤها ليتمكن من تقديم طلب التحويل لاحقا.



ولا يسمح للطلبة المقيدين في كليات الحقوق والطب والصيدلة وطب الأسنان بالتحويل وفقا لهذا النظام.