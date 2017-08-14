آلاء خليفة

هنأ رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. أنور الشريعان الأسرة الجامعية بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي بنهاية الفصل الدراسي الصيفي، متمنيا إجازة سعيدة للجميع.



وأعرب الشريعان عن أمله في أن يحسم وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس أمر تعيين أمين عام للجامعة بالأصالة، فالدكتور آدم الملا القائم بأعمال الأمين العام لأكثر من عامين وهو يعتبر من الكفاءات الأكاديمية والإدارية، وقد كان أداؤه متميزا خلال الفترة الأخيرة في ظل الظروف التي تعاني منها الجامعة فيما يخص الميزانية، وحذر الشريعان من ترشيح شخص ذي توجهات فكرية أو سياسية كما يثار حاليا في بعض الأوساط.